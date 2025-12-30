蔣萬安推AI城市 首波啟動1999科技升級

輝達落腳北士科，台北市長蔣萬安打造AI城市，宣示將從數位化邁向「AI驅動的智慧城市」。首波啟動1999科技升級，蔣強調，科技是為服務人，他前天在雙城論壇提到「施政高度讓城市壯大，施政溫度讓城市偉大」，1999就是最好體現。

北市1999市民熱線已推動滿20年，為讓市政服務提升，蔣萬安昨與歷屆研考會主委、資訊局長等共同啟動1999科技升級。透過「語音轉文字AI技術」，讓話務人員不用邊接聽電話邊打文字，「解放雙手」讓人員更專注傾聽民眾需求，提供更有溫度服務，「1999不只是電話號碼，是市民遇到問題第一時間的依靠」。

蔣也拋出下一階段升級藍圖，將推動「FAQ結合AI」即時輔助系統，讓原本靜態的市政題庫活起來。未來系統將自動分析通話內容，即時跳出建議答案。

議員詹為元認為，1999是台北市引以為傲政績，也是市民信任的陳情系統。因人工接聽並轉介單位，偶爾會有占線或回覆慢，未來是AI時代，北市身為科技之都，應該展開雙臂擁抱AI。

議員顏若芳說，1999曾發生閩南語、客語服務「聽嘸」的荒謬現象，還有被瘋狂轉接仍求助無門，她肯定科技運用，但不能忽視市民基本權益及專線品質，否則AI只是換包裝的「數位罐頭」，市民陳情也不能在未經告知授權下，淪為大數據訓練的免費標籤。

高姓市民說，過去打1999經驗，常會為等回覆答案，等待時間較久，若有AI輔助，應可以更快獲得想知道的解答。林姓市民認為，未來導入AI，還是希望能有人員對話，非跟機器人講話。

研考會主委殷瑋表示，目前1999一通電話找答案時間約20秒，未來導入AI找答案只需2秒，假日一天約1千通進話，平日一天有3千通，每一通能省下18秒，會是相當大的精進。

擔任話務員10多年的林祥華說，1999就是幫民眾解決疑難雜症，曾有民眾鑰匙掉水溝，還有小朋友寫功課遇困難，打電話到1999求助，未來若有AI輔助，可以提高服務民眾的速度與正確性。

研考會統計，北市1999每月話務量約10萬通。民眾最常詢問問題包括垃圾資源回收、家具清運等，還有勞基法資遣通報，反映違規停車、攤販及塞車問題等。