北捷安管升級 跨年疏運推優惠

1219隨機殺人事件後，捷運安全管理也升級。台北捷運公司說，跨年當天會有行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況；重點車站指揮中心並配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，北車、中山、西門、忠孝新生及市政府每站增派5名保全。

跨年活動散場疏運是重中之重，北市明晚除跨年晚會，大巨蛋還有歌手蔡依林演唱會，預估人潮可能破20萬人次。雙北捷運包括輕軌在內，12月31日起連續營運42小時不打烊，北捷表示，當晚10時30分至隔天清晨6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站乘車，享有不限站數、當趟車資免費優惠措施，單程票者可以至自動售票機前專屬服務櫃台，免費領取單程票搭乘。

台中跨年晚會明晚在水湳中央公園舉行，樂團「五月天」巡迴演唱會也在台中洲際棒球場開唱，另外台中圓滿戶外劇場有跨年音樂會，台中捷運表示，當天營運時間將延長至翌日凌晨2時，白天維持平日時刻表，晚間7時起離峰班距從9分鐘縮短為6.5分鐘因應。

桃園跨年晚會在樂天桃園棒球場，鄰近機捷A19站。桃園捷運表示，機場捷運跨年營運從31日清晨6時至2026年元旦深夜11時，普通車連續41小時不打烊，直達車維持原時刻表行駛，視人潮機動開加班車。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會31日在時代大道登場，高捷紅線將加密班距，部分列車只行駛到R19楠梓科技園區，前往R20後勁以北的旅客需在R19換車。高捷表示，當晚高雄捷運延長營運至翌日凌晨2時，輕軌延長營運至翌日凌晨1時半，下午5時起至營運結束期間，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站不開放旅客上下車。