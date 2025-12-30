高樓禁明火 雙北納管逾3000棟

都會區新建住宅走向高樓化趨勢，建築法規定16層或50公尺以上高層建築物，若廚房未設置防火區劃就不得使用燃氣設備，即禁用明火，改以IH爐或電磁爐設備取代。新北納管1823棟建物，其中1萬3350戶有燃氣設備；北市16層以上建物1339棟，申請設置燃氣設備1萬2027戶。

使用IH爐相對較安全？新北消防局說明，IH爐無明火、降低直接起火風險，仍可能因電線過熱、長時間加熱、忘記關火導致食物燒焦等狀況釀災。部分IH爐具備自動斷電功能，但消防人員提醒，若使用不當或電力設備老舊，仍存在安全風險。

消防人員直言，廚房安全關鍵仍在於設備管理與使用習慣。統計2021年至今年11月，新北因廚房爐火烹調引發火災584件，並非全數來自瓦斯爐明火，電熱設備過熱也是成因之一。至於北市，2021年至今年11月，爐火調烹火災2176件，電陶爐、電磁爐引發火警為92件。

新北市工務局表示，新北16樓以上高層建物有1823棟，竣工時要依規定檢附廚房設置IH爐或其他非明火設備照片作為查核依據，確保建築使用安全。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，都會區走向小宅化，開放式廚房漸成主流，多數新建案選擇IH爐為主要烹飪設備，貼近現今小家庭、輕烹調的生活型態，市場接受度不低。

但汪表示，高樓層並非「全面禁用明火」，若選擇使用瓦斯爐，須依法設置防火門、獨立空間及相關安全設備；IH爐安全條件相對單純，可免除額外的防火設計。

在房市端，住商機構企研室執行總監徐佳馨觀察，限制用明火，會成部分民眾購屋時考量的因素，影響程度與坪數、家庭結構及生活型態有關。她觀察，小坪數、單身或小家庭族群，對IH爐搭配電熱水器接受度相對高，尤其住戶外食比率高，對全電化生活型態較能接受。

蔡姓女子說，今年搬新家後改用IH爐，優點是好清潔，若常開伙，電費會墊高。