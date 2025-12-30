聽新聞
違規私裝瓦斯管線 要抓不難

聯合報／ 記者張策林麗玉／連線報導

高層建築物違規使用明火，依建築法可罰6萬至30萬元，雙北近年都沒有對私自變更違規接瓦斯管線開罰紀錄。專家說，縣市政府調瓦斯公司、天然氣公司資料，就能掌握建物有無接瓦斯管，若是不可接明火的高層建築，也沒申請建築物變更，是否違規使用就很明白。

東南科技大學兼任副教授高士峯表示，香港宏福苑大火殷鑑不遠，高層建築明火禁令，各縣市都該全面清查，實務上仍有少數民眾會擅自變更違規接瓦斯管線，縣市政府要揪出是否違規並不難。

不過，新北市建築師公會理事長汪俊男觀察，高樓住宅私下改裝明火設備「不太可能、也不容易」，若要使用明火，多半仰賴瓦斯幹管系統，須自建築外側引入室內；對小坪數、高樓住宅而言，室內設計本就受限，要再額外滿足這些條件相當困難。

汪俊男補充，即便部分住戶仍使用瓦斯熱水系統，若要再延伸管線改裝為廚房明火，涉及管線配置、空間防火區劃及相關安全審核，施工難度高，難以在大樓內私下完成，實務上不常見。

新北工務局表示，有與瓦斯公司業者建立橫向聯繫管道，申請或調整瓦斯管線要同步通報工務局，掌握是否有依法申請變更使用。北市建管處說，高層建物辦理室內裝修或變更使用執照時，無論是否使用燃氣設備，均須檢附高層建物燃氣設備說明書。

