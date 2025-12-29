台北1999市民熱線20週年 導入語音轉文字AI技術

台北市政府研究發展考核委員會今天舉辦「1999台北市民當家熱線20週年暨AI創新發布」記者會，台北市長蔣萬安表示，1999導入語音轉文字AI技術，讓話務人員更專注傾聽市民需求。

他說，1999不斷轉型升級，已不僅是1組電話，這20年已擴大照顧到聽力障礙者與國際友人，而語音轉文字AI（人工智慧）技術經5個月實地驗證，準確率已達90%以上，讓話務人員解放同時要處理文字的雙手，專注傾聽、給予回覆，提供更有溫度服務。

蔣萬安表示，語音轉文字AI技術須不斷調整，突破語調、用字與分析語意等面向差異，才能提高精準度，如「中華隊大敗日本隊」，究竟是誰贏，有人說是日本隊贏，其實是中華隊。

他說，感謝歷任研考會主任委員付出，特別是前研考會主委盛治仁建立這套系統及北市府資訊局技術協助，而服務最終要回到人，施政高度讓城市壯大，但施政溫度讓城市偉大，1999就是最好體現。

與會的盛治仁說，上海也學台北建置這套機制，但對方稱為「12345」。

蔣萬安表示，2026年1999將再升級，以AI輔助FAQ大幅提升查詢效率，將現有大量各項資料庫串接北市府各單位，讓系統快速找到答案，輔助話務人員，未來當民眾與話務人員通話時，系統能即刻分析需求、找出答案，讓服務更快、更精準，品質更好。

研考會主委殷瑋說，預估查詢時間將減少，特別是可協助新進話務人員查詢時間縮短達90%，減少其他線上市民等待接通時間。