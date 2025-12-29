快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

淡水曾擁全台首座水上機場 滑溜台等遺跡見證歷史

中央社／ 新北29日電

新北市府近日介紹鮮為人知的淡水「地方傳說」，日治時期鼻仔頭因天然地理優勢，曾設立全台首座水上機場，現仍存有防空洞、飛機滑溜台等設施，已列為市定古蹟。

⭐2025總回顧

新北市政府近日在臉書分享「地方傳說」窺探歷史故事，淡水曾擁有台灣第一座水上機場，坐落在原淡水火車站與鼻仔頭川、竿蓁林川之間區域，當時可見飛機在淡水河面起降的壯觀景象。

市府介紹，早年淡水滬尾街新店口以東的發展已飽和，唯獨「鼻仔頭」因地理上突出淡水河，加上機場跑道正面向淡水河口，可利用淡水河口中央的浮洲之南側4、5公里長的河道水面作為天然跑道，適合建設水上機場。

1937年日本政府挑選鼻仔頭作為機場預定地，1940年間建設淡水水上機場，隨後開放給民營的大日本航空公司使用，是當時台灣唯一的民間水上航空基地。後因航空事業發展，以及為確保飛航安全，日本政府1942年又在附近設置「台灣總督府氣象台淡水飛行場出張所」，負責航空氣象觀測。

二次世界大戰後，淡水水上機場由國民政府空軍接收，不再作為機場使用，改為軍事用途，日治時期的部分建築物也被拆毀，現僅存幾處防空洞、庭園及飛機滑溜台等設施，2000年被列為縣定古蹟（今新北市定古蹟）。

另根據國家文化資產網資料，淡水飛行場出張所也在二戰後由氣象局接收，改名為「台灣省氣象局淡水測候所」，1976年改稱「淡水氣象測站」，於2000年公告為古蹟，現存有風力塔及廳舍階梯殘蹟。

淡水河 機場

延伸閱讀

淡水區竹圍捷運站醫院接駁車違停困境 議員爭取設專用停靠站

新北跨年雙主場美食、市集、演唱會一次滿足

淡水文中五足球場啟用 結合草根足球節掀地方足球熱潮

新北跨年捷運公車搭乘攻略 31日淡水八里交管

相關新聞

競選看板主打「這洗碗精一元啦」 何元楷解謎：這汐萬金議員啦

新北市立委廖先翔當選後，空出第11選區（汐止、萬里、金山）議員席次，包含國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷在內，黨內...

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原...

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升...

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民...

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，台北市政府副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高...

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。