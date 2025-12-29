淡水曾擁全台首座水上機場 滑溜台等遺跡見證歷史

新北市府近日介紹鮮為人知的淡水「地方傳說」，日治時期鼻仔頭因天然地理優勢，曾設立全台首座水上機場，現仍存有防空洞、飛機滑溜台等設施，已列為市定古蹟。

新北市政府近日在臉書分享「地方傳說」窺探歷史故事，淡水曾擁有台灣第一座水上機場，坐落在原淡水火車站與鼻仔頭川、竿蓁林川之間區域，當時可見飛機在淡水河面起降的壯觀景象。

市府介紹，早年淡水滬尾街新店口以東的發展已飽和，唯獨「鼻仔頭」因地理上突出淡水河，加上機場跑道正面向淡水河口，可利用淡水河口中央的浮洲之南側4、5公里長的河道水面作為天然跑道，適合建設水上機場。

1937年日本政府挑選鼻仔頭作為機場預定地，1940年間建設淡水水上機場，隨後開放給民營的大日本航空公司使用，是當時台灣唯一的民間水上航空基地。後因航空事業發展，以及為確保飛航安全，日本政府1942年又在附近設置「台灣總督府氣象台淡水飛行場出張所」，負責航空氣象觀測。

二次世界大戰後，淡水水上機場由國民政府空軍接收，不再作為機場使用，改為軍事用途，日治時期的部分建築物也被拆毀，現僅存幾處防空洞、庭園及飛機滑溜台等設施，2000年被列為縣定古蹟（今新北市定古蹟）。

另根據國家文化資產網資料，淡水飛行場出張所也在二戰後由氣象局接收，改名為「台灣省氣象局淡水測候所」，1976年改稱「淡水氣象測站」，於2000年公告為古蹟，現存有風力塔及廳舍階梯殘蹟。