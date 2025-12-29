北市查緝非法菸酒 11個月查扣逾5.1萬包

快訊

中央社／ 台北29日電

台北市政府財政局今天表示，積極查緝非法菸酒，今年前11個月抽檢978家相關業者，查扣違法菸品5萬1623包、酒品4187.36公升，另針對新型態菸品加強查緝人員教育訓練。

財政局晚間透過新聞稿表示，台北市政府秘書長李泰興召開私劣菸酒查緝會報，肯定今年查緝成果優異，也指示各局處應針對新型態菸品出現，加強查緝人員教育訓練。

防堵非法新興菸品為今年度查緝重點，財政局說，因應10月起市面上已有部分加熱式菸品經衛生福利部核定通過及販售，針對菸品及加熱菸販售熱點，財政局與北市府衛生局攜手專案稽查，各機關也緊密聯防，防止不法菸品流入市面。

財政局說，為協助第一線查緝人員正確認識加熱式菸品外觀及樣式，查緝會報邀專業講師辦理辨識加熱式菸品講習，提升查緝人員專業職能。

財政局長胡曉嵐表示，查緝人員不分日夜與中央等查緝機關合作查辦私劣菸酒案件，今年已抽檢轄內近千家菸酒業者，並專案查緝八大行業、加熱菸等業者，查緝成果優異，今年下半年連2次獲財政部專案查緝違規酒品績效全國第3名。

據財政局查緝違規菸酒品資料顯示，自今年1月起到11月30日，共抽檢菸酒製造、進口、批發、零售業者978家，查扣涉嫌違反菸酒管理法菸品計5萬1623包、酒品計4187.36公升，核處罰鍰新台幣248萬餘元。

財政局呼籲民眾，如果發現違反菸酒管理法情形，可撥市民服務熱線1999轉分機6294，或透過檢舉信箱prosecute01@gov.taipei檢舉，經查證確屬私菸、私酒案件，可獲得以罰鍰及沒入物變價款總額20%計算的檢舉獎勵金，每案最高額可得600萬元獎金。

財政 北市府 衛生局

