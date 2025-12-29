聽新聞
競選看板主打「這洗碗精一元啦」 何元楷解謎：這汐萬金議員啦
新北市立委廖先翔當選後，空出第11選區（汐止、萬里、金山）議員席次，包含國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷在內，黨內多人請纓參選。何掛出的第1面看板，主打「這洗碗精一元啦」成為話題。
面對外界的關注，何元楷今天表示，因為要投入選戰，在跑行程的時候，想到諧音梗，並運用在他的第1面看板，設在大同路往南港方向，因為很顯眼，很多民眾都看到了。
何元楷說，「洗碗精」是他的選區「汐萬金」的諧音，「一元」音同「議員」，所以「這洗碗精一元啦」，就是「這汐金萬議員啦」，希望透過這個諧音，告訴大家他要參選汐萬金的議員。
配合洗碗精諧音梗，看板上的人像造型也有巧思。何元楷表示，之所以穿上做家事的衣服，戴上洗碗手套，手拿洗碗精，是希望選民知道，他是一個會捲起袖子做事的人。
何元楷表示，希望可以透過年輕人的創意，放在選舉上面，讓這場選舉是個開開心心的選舉，而不是古板的傳統選舉。他希望說透過創意看板，帶給選區的朋友們會心一笑，也希望選區的朋友們能夠記得他。
