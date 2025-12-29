快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

新北跨年維安升級動員500警力全面佈防 侯友宜：構築最強守護跨河煙火

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

針對12月19日台北市發生隨機攻擊案，引發民眾對公共安全之憂慮，新北市長侯友宜29日召集警察局及相關局處召開「強化維安精進作為會議」。新北市長侯友宜於會中重申對暴力犯罪之嚴正立場，並指示針對即將登場的「閃耀新北1314跨河煙火」活動，全面提升維安等級，由警察局動員逾500名警民力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。

⭐2025總回顧

侯友宜於會議中首先針對1219事件表達立場「安全是活動最重要的基礎」，並提出三項核心維安要求嚴厲譴責暴力，他表示，「對於這種暴力犯罪，我們嚴加譴責」，除要求檢警調快速釐清真相以安定人心，也將親自探視受傷的新北市民，強調「安全永遠是活動舉辦過程當中最重要的核心」。

他表示，未來將提高見警率、強化巡邏網，市長指示治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道，強調「每一次辦活動都會派出更多警力，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙」；同時也跨單位緊密聯防，要求維安須落實跨市府、跨中央的橫向合作，將中央與地方警力緊密結合，強化部署密度，守護市民與遊客安全。

其次，煙火活動精進勤務，將科技聯防與專業防爆。針對「閃耀新北1314」跨河煙火活動，新北市警察局採取下列高強度作為，包括分區偵檢與應變：活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況；陸空立體監控：透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態；引導疏散防踩踏：投入超過500名警民力，在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散。

第三，新北市成立緊急應變中心，跨局處橫向聯繫零時差。新北市表示，警察局已與新聞局、文化局研議，活動期間將成立「緊急應變中心」，由文化局統籌行政應變，警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐。透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。

新北市警察局強調，將秉持侯市長「安全第一、即時應變」原則，嚴防任何模仿效應，呼籲民眾參與活動時保持冷靜，如發現可疑人事物，請立即按壓捷運對講機、通知現場警衛人員或撥打110報案，警方已嚴陣以待，務必讓民眾在安全無虞的環境下迎接新的一年。

活動 警察 文化局 侯友宜 維安

延伸閱讀

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

新北三峽國光公托中心啟用 侯友宜：明年1月將達130家

賴總統批在野黨卡預算沒資格談憲政 侯友宜：好好討論一起面對

相關新聞

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

非洲豬瘟疫情，中央明年起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正規定，新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚...

競選看板主打「這洗碗精一元啦」 何元楷解謎：這汐萬金議員啦

新北市立委廖先翔當選後，空出第11選區（汐止、萬里、金山）議員席次，包含國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷在內，黨內...

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原...

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升...

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民...

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，台北市政府副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。