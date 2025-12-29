淡水區竹圍捷運站醫院接駁車違停困境 議員爭取設專用停靠站

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
議員爭取設置專屬停靠站，讓有醫療需求的民眾更方便、安全往返醫院。 圖／紅樹林有線電視提供
議員爭取設置專屬停靠站，讓有醫療需求的民眾更方便、安全往返醫院。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區捷運竹圍站有來往淡水馬偕醫院的接駁專車，讓轉乘大眾運輸的民眾可以更方便的前往淡水馬偕醫院，但過去因為欠缺正式的接駁車停靠區，導致接駁車司機常因臨時停靠而被檢舉違規，對此市議員蔡錦賢議員服務處也到現場會勘，邀請相關單位來進行改善。

市議員蔡賢表示，明明是在協助載送長輩、病患，卻要承受受罰壓力，真的是不公平也不合理，這次也特別邀請市府交通局、捷運公司等單位到現場，針對「竹圍捷運站增設醫療接駁車站點」進行會勘與討論，希望爭取設置專屬停靠站。

市議員服務處祕書呂鈞鴻表示，馬偕醫院所提供的免費到捷運竹圍站接駁專車，提供許多長者或是需要民眾相當大的服務，每天都有24車班次，未來也會來請相關單位，畫設置專屬停靠站，讓接駁車能夠，符合交通規定上下載客，也讓有醫療需求的民眾更方便、安全往返醫院。

馬偕醫院 捷運公司 淡水

