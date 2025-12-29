跨河煙火交管 新北：捷運不打烊、公車凌晨發末班車

快訊

中央社／ 新北29日電

新北市政府表示，31日舉辦跨河煙火跨年活動，當天除進行交管，捷運營運42小時不打烊，與捷運站銜接16線公車延後凌晨零時發末班車，讓民眾都能安心搭大眾運輸回家。

市府表示，31日舉辦「閃耀新北 1314 跨河煙火」跨年活動，淡水區周邊及八里區中華路、龍米路、中山路、挖子尾街、商港路、觀海大道、忠孝路與博物館路，將進行交通管制。

市府表示，在預期將湧現大量觀看煙火人潮，為鼓勵民眾搭大眾運輸工具前往活動地點，新北捷運公司所轄淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線31日上午6時起，連續營運42小時不打烊。

市府表示，為服務參加台北跨年夜歸的民眾，與捷運站銜接的16條公車路線，將延後至115年元旦凌晨零時起發末班車，讓參加跨年的民眾能安全、安心搭乘大眾運輸回家。

交通局科長林詩欽表示，這16條公車路線分別是909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右等，車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」，歡迎參加跨年活動民眾多加搭乘。

