快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今上午舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。圖／中和區公所提供
中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今上午舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。圖／中和區公所提供

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原址為中和區第二公墓，經市府完成遷葬後，區公所活化市有土地，規畫為兼具休憩、健行與景觀功能的環山步道，完工後不僅可遠眺烘爐地土地公，還能俯瞰南勢地區依山傍水的自然地貌。

⭐2025總回顧

中和區公所表示，南勢環山步道分為兩期推動，110年及112年分別編列預算，總經費達2062萬1834元。工程克服疫情衝擊、原物料上漲與缺工缺料等挑戰，順利推動完成，並整合纜線業者進行管線遷移，維持步道空間淨空，讓整體動線更平整、美觀。步道入口也特別採用木作材質設置意象銘牌，正式命名為「中和南勢環山步道」，串連南勢地區周邊景點，提升民眾健行與休憩意願。

中和區長楊薏霖說，區公所近年持續爭取中央與地方建設經費，原本僅規畫第一期工程，後續再向市府爭取預算推動第二期，逐步完成環山步道全貌。步道全長約335公尺，設有擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、兩座無背座椅及簡易水保防洪設施，提供民眾安全、舒適的健走環境，是相當「有感」的公共建設。

工務課長黃家鴻指出，南勢環山步道沿線設有觀景平台，可眺望中和南勢美景，並配置28盞步道路燈，確保夜間通行安全；碎石步道旁也設置拍漿溝，將雨水導入滯洪沉砂池，落實水循環生態工法。由於步道位於保護區及農業區範圍，相關設施皆以環境保護與生態永續為前提，完工後可銜接興南路二段242巷口，讓健行動線更完整，預期將大幅提升民眾健走與親近自然的意願。

中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，步道全長約335公尺，設有擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、兩座無背座椅及簡易水保防洪設施。圖／中和區公所提供
中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，步道全長約335公尺，設有擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、兩座無背座椅及簡易水保防洪設施。圖／中和區公所提供
中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，步道全長約335公尺，設有擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、兩座無背座椅及簡易水保防洪設施。圖／中和區公所提供
中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，步道全長約335公尺，設有擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、兩座無背座椅及簡易水保防洪設施。圖／中和區公所提供
中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今上午舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。圖／中和區公所提供
中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今上午舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。圖／中和區公所提供

中和 健走 疫情

延伸閱讀

中和、蘆洲2處停車場元旦全新啟用

新北三峽國光公托中心啟用 侯友宜：明年1月將達130家

辦公空間狹小影響行政效率 桃園民代籲加速南勢行政園區建設

中和在地美萬新企業 連5年捐童鞋送愛到公托

相關新聞

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

非洲豬瘟疫情，中央明年起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正規定，新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚...

競選看板主打「這洗碗精一元啦」 何元楷解謎：這汐萬金議員啦

新北市立委廖先翔當選後，空出第11選區（汐止、萬里、金山）議員席次，包含國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷在內，黨內...

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原...

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升...

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民...

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，台北市政府副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。