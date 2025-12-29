活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原址為中和區第二公墓，經市府完成遷葬後，區公所活化市有土地，規畫為兼具休憩、健行與景觀功能的環山步道，完工後不僅可遠眺烘爐地土地公，還能俯瞰南勢地區依山傍水的自然地貌。

中和區公所表示，南勢環山步道分為兩期推動，110年及112年分別編列預算，總經費達2062萬1834元。工程克服疫情衝擊、原物料上漲與缺工缺料等挑戰，順利推動完成，並整合纜線業者進行管線遷移，維持步道空間淨空，讓整體動線更平整、美觀。步道入口也特別採用木作材質設置意象銘牌，正式命名為「中和南勢環山步道」，串連南勢地區周邊景點，提升民眾健行與休憩意願。

中和區長楊薏霖說，區公所近年持續爭取中央與地方建設經費，原本僅規畫第一期工程，後續再向市府爭取預算推動第二期，逐步完成環山步道全貌。步道全長約335公尺，設有擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、兩座無背座椅及簡易水保防洪設施，提供民眾安全、舒適的健走環境，是相當「有感」的公共建設。