聽新聞
0:00 / 0:00
活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工
新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原址為中和區第二公墓，經市府完成遷葬後，區公所活化市有土地，規畫為兼具休憩、健行與景觀功能的環山步道，完工後不僅可遠眺烘爐地土地公，還能俯瞰南勢地區依山傍水的自然地貌。
⭐2025總回顧
中和區公所表示，南勢環山步道分為兩期推動，110年及112年分別編列預算，總經費達2062萬1834元。工程克服疫情衝擊、原物料上漲與缺工缺料等挑戰，順利推動完成，並整合纜線業者進行管線遷移，維持步道空間淨空，讓整體動線更平整、美觀。步道入口也特別採用木作材質設置意象銘牌，正式命名為「中和南勢環山步道」，串連南勢地區周邊景點，提升民眾健行與休憩意願。
中和區長楊薏霖說，區公所近年持續爭取中央與地方建設經費，原本僅規畫第一期工程，後續再向市府爭取預算推動第二期，逐步完成環山步道全貌。步道全長約335公尺，設有擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、兩座無背座椅及簡易水保防洪設施，提供民眾安全、舒適的健走環境，是相當「有感」的公共建設。
工務課長黃家鴻指出，南勢環山步道沿線設有觀景平台，可眺望中和南勢美景，並配置28盞步道路燈，確保夜間通行安全；碎石步道旁也設置拍漿溝，將雨水導入滯洪沉砂池，落實水循環生態工法。由於步道位於保護區及農業區範圍，相關設施皆以環境保護與生態永續為前提，完工後可銜接興南路二段242巷口，讓健行動線更完整，預期將大幅提升民眾健走與親近自然的意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言