改善訓練環境 淡水區正德國中柔道角力場增設空調設備

新北市淡水區正德國中，長期培養柔道角力校隊，過去也拿下許多金牌好成績，但由於學校柔道角力的練習場地在地下室，雖然有設置風扇，但稍顯不足，過去常常會有悶熱的情形，因此透過市議員陳偉杰的協助爭取經費，為學校的柔道角力場增設冷氣空調，提供教練在技術指導上的教學，提升訓練成效。

新北市議員陳偉杰表示，為了從小培育柔道角力選手，過去不僅是將學校的柔道角力訓練場地進行整修工程，並且為了讓學生可以在練習時更加舒適，增設空調設備，讓學生在夏天時也可以有良好的學習訓練場所。

正德國中柔道角力隊過去成績非常好，不僅是為教育部績優體育學校，更多次拿下金牌的好成績，今年在中華民國柔道錦標賽，榮獲一金，三銀，二銅的好成績，正德國中校長黃易進表示，這次感謝市議員的協助，期盼提供良好的學習環境，讓學生們能夠打下更好的運動成績。