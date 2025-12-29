快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

改善訓練環境 淡水區正德國中柔道角力場增設空調設備

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
正德國中柔道角力隊成績亮眼，增設空調設備，提供學生更好的訓練環境。 圖／紅樹林有線電視提供
正德國中柔道角力隊成績亮眼，增設空調設備，提供學生更好的訓練環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區正德國中，長期培養柔道角力校隊，過去也拿下許多金牌好成績，但由於學校柔道角力的練習場地在地下室，雖然有設置風扇，但稍顯不足，過去常常會有悶熱的情形，因此透過市議員陳偉杰的協助爭取經費，為學校的柔道角力場增設冷氣空調，提供教練在技術指導上的教學，提升訓練成效。

⭐2025總回顧

新北市議員陳偉杰表示，為了從小培育柔道角力選手，過去不僅是將學校的柔道角力訓練場地進行整修工程，並且為了讓學生可以在練習時更加舒適，增設空調設備，讓學生在夏天時也可以有良好的學習訓練場所。

正德國中柔道角力隊過去成績非常好，不僅是為教育部績優體育學校，更多次拿下金牌的好成績，今年在中華民國柔道錦標賽，榮獲一金，三銀，二銅的好成績，正德國中校長黃易進表示，這次感謝市議員的協助，期盼提供良好的學習環境，讓學生們能夠打下更好的運動成績。

柔道 議員

延伸閱讀

淡水文中五足球場啟用 結合草根足球節掀地方足球熱潮

閒置校舍轉型 民代學者籲避免公共空間私有化

山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工

淡水停水第六天民怨爆棚 民代提自治條例促「補助每戶5萬」

相關新聞

競選看板主打「這洗碗精一元啦」 何元楷解謎：這汐萬金議員啦

新北市立委廖先翔當選後，空出第11選區（汐止、萬里、金山）議員席次，包含國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷在內，黨內...

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原...

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升...

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民...

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，台北市政府副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高...

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。