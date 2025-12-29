從檳榔攤到烘焙坊 品味貢寮的山海滋味故事

新北市貢寮區過去常因海洋音樂祭、沙雕藝術節而被外界記住，但在活動人潮散去後，如何讓旅人真正走進地方、認識貢寮的山海風土，成為在地青農與創生團隊努力的方向。在新北市農業局輔導下，貢寮在地團隊成立地域品牌「品味貢寮」，串聯農漁產與職人能量，逐步打造屬於地方的特色產品與故事。

位於澳底、仁和宮對面的「阿松商行」，正是「品味貢寮」中相當具代表性的品牌之一。店主林愛花原本經營的是在地老字號「阿松檳榔」，多年來服務往來漁民與旅客。她笑說，過去檳榔店就是生活的一部分，但自己其實一直對烘焙情有獨鍾，也累積了一身做點心、做蛋糕的手藝。

林愛花回憶，轉型的關鍵來自一次客人的一句話。當時有人隨口說「貢寮好像沒有什麼在地伴手禮」，讓她心裡一震，也開始思考，是否能用自己的專長，替家鄉做點不一樣的事。

於是，她從熟悉的烘焙出發，選用貢寮在地食材進行研發，像是以羽豐米與山藥製作的山藥米蛋糕，口感鬆軟、米香自然；再將東北角特有、營養豐富的鵝仔菜融入麵包，創造出帶有淡淡海味的鵝仔菜麵包。「我希望客人吃到的不只是麵包，而是貢寮的味道。」林愛花說。

除了烘焙產品，她也嘗試將製作石花凍後剩下的石花菜渣再利用，延伸製作山海手工皂，減少浪費、實踐永續理念。林愛花表示，從檳榔店轉型為烘焙坊，一路並不輕鬆，但看到遊客因為產品而停下腳步、願意多認識貢寮，讓她覺得一切都很值得。

新北市品味貢寮創生協會理事長陳世偉指出，「品味貢寮」正是希望把像林愛花這樣的在地故事串聯起來，讓產品成為認識地方的入口。「不只是賣東西，而是讓消費者知道，這些食材從哪裡來、為什麼只有在貢寮吃得到。」他說，目前品牌已整合野餐組、烘焙點心、加工農漁產等品項，逐步建立市場辨識度。

貢寮區長柯建輝表示，農業局近年在新北各地推動「農業創生」，輔導地方團隊經營地域品牌，貢寮便是重要成果之一。未來市府將持續支持在地團隊投入創生，吸引更多年輕人返鄉發展，讓新北各地形成多元而有生命力的地域品牌網絡。