金山高中環保永續 回收1146個寶特瓶打造環保燈樹

金山高中全校師生一起打造充滿環保、永續與希望的燈樹。花費一週收集了1146個寶特瓶，用6個小時將瓶子打洞，以3小時將所有瓶子串連，最後花3小時掛上燈飾，這一週又半天的時光，打造了三層樓高的環保燈樹，為校園點亮了溫暖與希望。

金山高中校長陳玉桂說，聖誕節剛過，不過在金山高中校園中依舊充滿滿滿的聖誕與新年氛圍，在全校師生共同的設計規劃下，大家一起收集寶特瓶，並且將回收來的寶特瓶清潔、打洞、串成燈樹的樣貌。三層樓高的燈樹，點亮夜間的校園，也為校園妝點出溫馨氛圍。

陳玉桂指出，辛辛苦苦一起完成了燈樹，全校一起舉辦點燈儀式，雖然儀式在白天，但是依舊是讓全校師生都充滿感動與溫暖。而這個由全校共同創作的燈樹將會持續點燈到新年，讓校園與師生都可以被這個共創的燈樹照耀、點亮，讓新的一年充滿光亮與希望。