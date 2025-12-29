快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

金山高中環保永續 回收1146個寶特瓶打造環保燈樹

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中全校師生攜手打造心目中的希望燈樹，不只溫馨還很環保。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中全校師生攜手打造心目中的希望燈樹，不只溫馨還很環保。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中全校師生一起打造充滿環保、永續與希望的燈樹。花費一週收集了1146個寶特瓶，用6個小時將瓶子打洞，以3小時將所有瓶子串連，最後花3小時掛上燈飾，這一週又半天的時光，打造了三層樓高的環保燈樹，為校園點亮了溫暖與希望。

⭐2025總回顧

金山高中校長陳玉桂說，聖誕節剛過，不過在金山高中校園中依舊充滿滿滿的聖誕與新年氛圍，在全校師生共同的設計規劃下，大家一起收集寶特瓶，並且將回收來的寶特瓶清潔、打洞、串成燈樹的樣貌。三層樓高的燈樹，點亮夜間的校園，也為校園妝點出溫馨氛圍。

陳玉桂指出，辛辛苦苦一起完成了燈樹，全校一起舉辦點燈儀式，雖然儀式在白天，但是依舊是讓全校師生都充滿感動與溫暖。而這個由全校共同創作的燈樹將會持續點燈到新年，讓校園與師生都可以被這個共創的燈樹照耀、點亮，讓新的一年充滿光亮與希望。

校園 金山

延伸閱讀

香港飲食業聖誕生意跌1成…內地客消費減 230萬港人外遊

兆豐投信聖誕關懷 歌聲與陪伴傳遞溫暖力量

英國王室聖誕穿搭大比拚「卡蜜拉紅大衣超吸睛」凱特棕色格紋大衣被讚耐看

《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯曬女兒首個聖誕幸福時刻：感受節日魔力，祝大家佳節快樂

相關新聞

競選看板主打「這洗碗精一元啦」 何元楷解謎：這汐萬金議員啦

新北市立委廖先翔當選後，空出第11選區（汐止、萬里、金山）議員席次，包含國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷在內，黨內...

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原...

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升...

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民...

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，台北市政府副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高...

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。