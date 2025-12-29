快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

連續地震平溪區106市道邊坡崩塌 預計明日全面恢復通行

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區106市道72.3公里處車道上仍有大量落石，目前單向通行，請民眾經過放慢速度，注意安全。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區106市道72.3公里處車道上仍有大量落石，目前單向通行，請民眾經過放慢速度，注意安全。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪區106市道72.3公里處，日前因連續地震影響，造成上邊坡崩塌，大量石塊滑落路面，一度導致雙向道路中斷，影響往來交通。相關單位隨即進行應變處置，目前道路已恢復單線通行，但往平溪方向車道仍可見大量落石，占據路面，現場狀況仍令人怵目驚心。

⭐2025總回顧

平溪區長李天民今(29)日再次前往現場關心搶修與清理進度，同時確保人員與用路人安全。李天民表示，現場崩落的石塊體積不小，清除作業需動用機具進行破碎與搬運，相關單位已持續施工，預計明日可完成佔據往平溪方向車道之石塊破碎與清除作業，屆時道路可望全面恢復正常通行。

區長李天民也提醒，近期地震頻繁，加上山區地質較為脆弱，仍有零星落石風險，請用路人行經該路段時放慢車速、注意路況，並配合現場交通管制措施，以確保行車安全。平溪區公所將持續與相關單位保持聯繫，密切掌握邊坡穩定情形，降低後續災害風險。

平溪 落石

延伸閱讀

前晚強震警報響徹全台卻僅4級 醫揭預警誤區：客觀來說不該發布

住宅地震險投保率僅39%

地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 陳達毅還原過程：下床就衝氣象署

規模7地震衝擊半導體晶圓廠 石英爐管損耗才是復工關鍵

相關新聞

競選看板主打「這洗碗精一元啦」 何元楷解謎：這汐萬金議員啦

新北市立委廖先翔當選後，空出第11選區（汐止、萬里、金山）議員席次，包含國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷在內，黨內...

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原...

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升...

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民...

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，台北市政府副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高...

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。