連續地震平溪區106市道邊坡崩塌 預計明日全面恢復通行

新北市平溪區106市道72.3公里處，日前因連續地震影響，造成上邊坡崩塌，大量石塊滑落路面，一度導致雙向道路中斷，影響往來交通。相關單位隨即進行應變處置，目前道路已恢復單線通行，但往平溪方向車道仍可見大量落石，占據路面，現場狀況仍令人怵目驚心。

平溪區長李天民今(29)日再次前往現場關心搶修與清理進度，同時確保人員與用路人安全。李天民表示，現場崩落的石塊體積不小，清除作業需動用機具進行破碎與搬運，相關單位已持續施工，預計明日可完成佔據往平溪方向車道之石塊破碎與清除作業，屆時道路可望全面恢復正常通行。

區長李天民也提醒，近期地震頻繁，加上山區地質較為脆弱，仍有零星落石風險，請用路人行經該路段時放慢車速、注意路況，並配合現場交通管制措施，以確保行車安全。平溪區公所將持續與相關單位保持聯繫，密切掌握邊坡穩定情形，降低後續災害風險。