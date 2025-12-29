別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升至1300餘名，針對活動會場主要兩個路口進行管制，會有警方配置金屬探測儀，隨即抽查可疑民眾，並隨時提醒民眾疏散方向，以備不時之需。

觀傳局長余祥指出，會場在31日上午10時清場，下午1時才開放民眾入場，為確保整體維安，警方會在新仁愛路、市府路松高路交叉口管制，並配備金屬探測儀隨機抽查可疑人士或攜帶大型物品者，也請廠商錄製逃生影片並在會場周圍設置大型立牌指引疏散方向，主持人也會以口播方式提醒，讓民眾在發生緊急狀況時可依照方向疏散。

捷運公司也指出，從21日起連續3天全系統117個車站密集執行無差別攻擊危安演練，後續各站每周持續演練一次，確保所有人員熟悉應變流程，當天也會有行控中心指派專人監看重點車站監視器即時掌握狀況；重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，北車、中山、西門、忠孝新生及市政府每站跨年也會增派5名保全。