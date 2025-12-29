新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北警將動員500名警、民力，市長侯友宜指示構築「陸、空、科技」嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。記者黃子騰／攝影
台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民力全面提升維安等級，新北市長侯友宜指示構築「陸、空、科技」嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。

新北市政府今天下午召開，新北市「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議，邀集警察局、消防局等局處及新北捷運公司、台北捷運公司一同與會。針對1219暴力攻擊事件，侯友宜表示：「對於這種暴力犯罪，我們嚴加譴責。」要求檢警調快速釐清真相以安定人心，並強調「安全永遠是活動舉辦過程當中最重要的核心」。

侯友宜指出，針對即將登場的「閃耀新北 1314 跨河煙火」活動，警察局將動員逾500名警民力，治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙。

新北警強調，將秉持「安全第一、即時應變」原則，嚴防任何模仿效應。活動前將針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢，活動中分區巡邏，並配置機動分遣組與防爆小組，即時處置突發狀況。另外透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、無人機空中巡航監控及手機信令數據，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態。在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散以防踩踏意外。

新北警呼籲，民眾參與活動時保持冷靜，如發現可疑人事物，請立即按壓捷運對講機、通知現場警衛人員或撥打 110 報案。警方將嚴陣以待，讓民眾在安全無虞的環境下迎接新的一年。

