台灣寺廟文化藝術節 日月潭文武廟熱鬧登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

由南投縣政府主辦的「台灣寺廟文化藝術節」，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕，活動以「推廣宗教寺廟建築與文化」為主軸，創新融合漢服文化、宗教建築美學及多元互動體驗，吸引民眾走進寺廟，近距離欣賞傳統建築之美，成功打造兼具文化深度與觀光吸引力的特色活動。

南投縣府表示，這項活動邀請文化推廣代表，身著古裝漢服，上午先到埔里地母廟巡禮，下午再到日月潭文武廟舉辦開幕式，身著古裝的民眾，出現在廟中，宛如時光倒流，不僅引起遊客注目，優雅漢服襯托寺廟的建築，另有一番風情。

南投縣副縣長王瑞德表示，南投縣山川秀麗、寺廟眾多，建築精美雅緻，希望遊客來寺廟觀光時，能穿著融入文化氛圍的服飾，是一種沉浸式體驗寺廟之美，一方面可提升觀光經濟產值，也讓遊客留下深刻印象；如同縣府推動原住民服飾般，設計成日常流行服裝，展現民族特色與文化榮耀感。

王瑞德副縣長強調，這是首次嘗試透過年輕人對漢服的喜愛，推廣宗教文化活動，未來將進一步提升南投眾多特色寺廟的信仰傳承與觀光價值。

台灣寺廟文化藝術節，展現服飾美學之外，也和宗教建築相映成趣，縣府希望未來結合日月潭遊湖行程，透過影像記錄與社群分享，呈現湖光山色與傳統文化的獨特魅力，進一步宣傳南投宗教文化之美。

南投縣 建築 漢服

