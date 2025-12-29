快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

韓流傳奇KARA臺北跨年前壓軸卡司登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」將於12月31日登場，由韓流傳奇女團KARA카라擔任跨年前壓軸卡司，這次是KARA睽違12年重新回到臺灣舞台，並在臺北跨年獨家合體演出。臺北市政府觀光傳播局預告，將透過四大巨型電視牆播放KARA的影片，並在12月30日至31日在捷運市政府站進行限定輪播KARA招牌曲目，讓大家搶先體驗臺北跨年氛圍及感受KARA的音樂魅力。

觀傳局指出，跨年晚會卡司順序，由賽博台客樂團美秀集團、捷運盃街舞大賽青年組冠軍HRC BEAST ABYSS和主持群接續開場，隨後依序為影視歌三棲全能歌后李千娜、人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、情歌王子Bii畢書盡、Dragon Beauties小龍女、金曲創作才子韋禮安、金曲創作天后蔡健雅，接著由U:NUS及捷運盃街舞大賽成人組冠軍 VHZ Dance Crew帶來精彩表演，還有新生代創作歌手高爾宣OSN、性感實力唱跳女神安心亞，2025年的最後將由跨年前壓軸卡司KARA帶來30分鐘精彩表演，並與民眾一起跨年倒數、迎接台北101新年大秀，2026年的一開始，則由潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹繼續熱力開唱。

觀傳局表示，本次臺北跨年晚會卡司實力堅強，最大亮點就是邀請到韓流傳奇女團KARA，為了歡迎她們來臺北開唱，自12月30日至31日，臺北捷運市政府站將進行全站播音，於晚間6點到9點，每隔20分鐘，每次30秒，會輪播KARA三首招牌曲目《Step 스텝》、《Mister 미스터》、《Lupin루팡》，搶先感受KARA的熱情魅力。

觀傳局提醒，12月31日跨年晚會當日19時開始，活動周邊將有三階段交通管制，部分周邊區域也將管制進出。管制範圍內之路邊汽、機停車格、YouBike 2.0 站位在12月31日17時至1月1日3時禁止停車、暫停營運。臺北捷運的部分，今年跨年一樣連續營運 42 小時不收班（小碧潭支線及新北投支線除外） 。

聚傳媒

⭐2025總回顧

跨年晚會 捷運 觀傳局

延伸閱讀

影／台南跨年禁攜帶大行李箱、攝影腳架、長梯 今現場模擬逼真

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

帶領藍色巨人重返榮耀 IBM傳奇執行長郭士納83歲辭世

相關新聞

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

非洲豬瘟疫情，中央明年起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正規定，新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚...

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

新北中和區公所斥資逾2062萬元打造的「中和南勢環山步道」全線完工，今舉行感恩茶會，宣告第一、二期工程圓滿完成。該步道原...

別半夜排隊！北市跨年下午1點開放進場 兩入口警方金屬探測儀抽查

跨年活動即將到來，北市府今下午舉行記者會說明相關危安部署，鑒於1219隨機殺人案發生，此次維安部署全面升級，警力部署提升...

新北跨河煙火將登場 500警全面維安嚴防1219模仿效應

台北捷運、中山站外隨機攻擊案引發民眾對公安之憂慮，針對將登場的新北跨河煙火活動，為嚴防模仿效應，新北警將動員500名警民...

迎接跨年人潮 北市府強化維安部署

台北市政府今天舉行記者會，針對跨年晚會維安進行說明，台北市政府副秘書長俞振華表示這次在維安方面增加了防爆犬、無人機、制高...

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。