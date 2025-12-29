公共工程金質獎揭曉 新北橫掃12獎創5連霸佳績

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新工處推動｢快樂公園第3期闢建工程｣，融合全齡友善與共融式設計，設置蜂巢主題遊戲塔、健身設施及遊具，提供優質休憩空間，獲得第25屆公共工程金質獎土木類優等。圖／新北市工務局提供
新工處推動｢快樂公園第3期闢建工程｣，融合全齡友善與共融式設計，設置蜂巢主題遊戲塔、健身設施及遊具，提供優質休憩空間，獲得第25屆公共工程金質獎土木類優等。圖／新北市工務局提供

象徵工程界最高榮譽的「第25屆公共工程金質獎」結果揭曉，新北市政府一舉奪下4大類共12座獎項，不僅為六都之冠，也是六都中唯一蟬聯2項「特優」及唯一囊括3座「個人貢獻獎」的城市；近5年累計獲獎數穩居六都第一，寫下金質獎「5連霸」的亮眼紀錄。

新北市副市長陳純敬表示，本屆榮獲多項大獎，是對市府團隊專業實力與工程品質的高度肯定，也具體展現市長侯友宜所說的「安居、宜居」城市願景。市府推動建設時以民眾需求為核心，並同步導入節能減碳與環境永續理念，讓新北市的城市風貌持續朝向更舒適、便利與美好的方向前進。

工務局長馮兆麟指出，本屆金質獎共受理全國27個機關推薦的157件作品角逐，新北市在工程類與公共設施類表現亮眼，拿下2座特優、1座優等及4座佳作，另獲2座主辦機關「特別貢獻獎」及3座「個人貢獻獎」，得獎範疇涵蓋社會住宅、道路工程、河川整治、公園闢建及公共設施維護管理等面向，充分展現新北在城市治理與工程品質上的領先地位。

採購處表示，新北市今年勇奪2項金質獎「特優」殊榮，其中城鄉局推動的「三峽國光段（二期）社宅」工程，融合綠建築、通用設計與智慧社區理念，預計取得黃金級綠建築等5大標章，除提供921戶社宅外，並規畫托老、托育及庇護工場，打造全齡友善生活環境；新工處「樹林藝文綜合行政大樓」則導入BIM／FM數位整合系統，將543項空調、消防與電氣設備納入雲端管理，透過視覺化巡檢、行動化報修與科學化空調管理，兼顧公共安全、節能減碳與設施永續。

此外，新工處推動的「快樂公園第3期闢建工程」榮獲土木類優等，以蜜蜂為設計主題，結合全齡友善設計與共融式遊具，打造優質休憩空間；4項佳作工程則包括養工處「汐止區康寧街三期道路改善工程」、「淡海新市鎮共同管道出入通風口融合周遭環境示範計畫」，以及城鄉局「三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」、水利局「大窠坑溪水環境營造工程」。

值得一提的是，新工處已連續3年獲得「公共工程品質優良獎連續10屆得獎之特別貢獻獎」，養工處也連續2年獲得「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」。個人貢獻獎得主則包括督辦多項捷運重大工程的捷運局主任秘書涂貫迪、積極推動人本交通環境改善的養工處副總工程司黃裕智，以及堅守人行道「整磚對縫」美學的工班職人蕭柏輝。

馮兆麟表示，這次獲獎不僅是對同仁努力的肯定，更是一份鼓勵。許多夥伴長時間投入工程現場，把每個細節做到位，能在全國性評選中獲得肯定，證明新北市在工程品質管理、制度落實與團隊合作上已樹立標竿，持續為市民打造安居樂業的生活環境。

公共工程品質 金質獎

