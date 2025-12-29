2026北市跨年晚會將登場 整備8醫護站醫療量能

快訊

中央社／ 台北29日電

31日晚上7時台北跨年晚會登場，台北市衛生局今天表示，將延續到115年元旦凌晨1時，為此整備8站醫護站，包括在市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區、9部救護車等緊急醫療量能。

台北市衛生局召開例行記者會發布2026台北跨年晚會醫護量能整備資訊。衛生局說，跨年晚會受海內外人士喜愛，預計約有20萬人參與，除了整備8站醫護站，因應入冬氣溫可能低，並提醒前往參加跨年晚會的市民注意5項自我保護措施。

首先，出門前記得進食，避免發生低血糖，留意天氣預報，記得添加衣物維護身體舒適度。

其次，演唱會現場常見的病況以外傷最多，其次是頭暈、頭痛等，提醒民眾參加活動留意環境，避免跌倒，情緒勿過激昂，有異況就近尋求醫護站協助。

再者，在台北101周圍觀看煙火者，請準備護目鏡等用品保護眼睛，避免因落焰傷及眼睛。

第四，勿飲酒過量，以維護自身健康、安全。

第五，參與活動人潮眾多，進場、離場務必配合現場工作人員引導，避免推擠受傷。

迎接跨年人潮 高雄捷運加強演練及延長營運

台南好young跨年晚會31日登場 交通局公布活動周邊交管資訊

實價登錄件數月增逾8% 北市9月住宅價格指數升

承諾共同補助13億建冷鏈設備 卓榮泰、李四川赴北市魚果市場視察

相關新聞

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

非洲豬瘟疫情，中央明年起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正規定，新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚...

新北商圈券加倍送！串聯19處特色商圈 元旦限量開跑

為活絡地方商圈、刺激年節消費並結合普發現金政策，新北市經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，明年1月1日推出「新北商圈券」活...

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取...

提供更有溫度服務 1999導入AI升級 蔣萬安曝下階段目標

輝達落腳北士科，北市長蔣萬安打造AI城市，啟用20年的市民當家熱線1999也將導入AI提升話務品質。蔣萬安宣示，台北市將...

新北三峽國光公托中心啟用 侯友宜：明年1月將達130家

新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用，位於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名0至2歲嬰幼兒...

新北打造視障友善路口 App報燈號

視障者外出挑戰大，新北部分路口設有聲號誌，按壓後可聽聲音判斷前方號誌，設備穩定性、噪音遭詬病。為強化過路口安全性，新北交...

