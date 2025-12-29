2026北市跨年晚會將登場 整備8醫護站醫療量能

31日晚上7時台北跨年晚會登場，台北市衛生局今天表示，將延續到115年元旦凌晨1時，為此整備8站醫護站，包括在市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區、9部救護車等緊急醫療量能。

台北市衛生局召開例行記者會發布2026台北跨年晚會醫護量能整備資訊。衛生局說，跨年晚會受海內外人士喜愛，預計約有20萬人參與，除了整備8站醫護站，因應入冬氣溫可能低，並提醒前往參加跨年晚會的市民注意5項自我保護措施。

首先，出門前記得進食，避免發生低血糖，留意天氣預報，記得添加衣物維護身體舒適度。

其次，演唱會現場常見的病況以外傷最多，其次是頭暈、頭痛等，提醒民眾參加活動留意環境，避免跌倒，情緒勿過激昂，有異況就近尋求醫護站協助。

再者，在台北101周圍觀看煙火者，請準備護目鏡等用品保護眼睛，避免因落焰傷及眼睛。

第四，勿飲酒過量，以維護自身健康、安全。

第五，參與活動人潮眾多，進場、離場務必配合現場工作人員引導，避免推擠受傷。