2026北市跨年晚會將登場 整備8醫護站醫療量能
31日晚上7時台北跨年晚會登場，台北市衛生局今天表示，將延續到115年元旦凌晨1時，為此整備8站醫護站，包括在市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區、9部救護車等緊急醫療量能。
⭐2025總回顧
台北市衛生局召開例行記者會發布2026台北跨年晚會醫護量能整備資訊。衛生局說，跨年晚會受海內外人士喜愛，預計約有20萬人參與，除了整備8站醫護站，因應入冬氣溫可能低，並提醒前往參加跨年晚會的市民注意5項自我保護措施。
首先，出門前記得進食，避免發生低血糖，留意天氣預報，記得添加衣物維護身體舒適度。
其次，演唱會現場常見的病況以外傷最多，其次是頭暈、頭痛等，提醒民眾參加活動留意環境，避免跌倒，情緒勿過激昂，有異況就近尋求醫護站協助。
再者，在台北101周圍觀看煙火者，請準備護目鏡等用品保護眼睛，避免因落焰傷及眼睛。
第四，勿飲酒過量，以維護自身健康、安全。
第五，參與活動人潮眾多，進場、離場務必配合現場工作人員引導，避免推擠受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言