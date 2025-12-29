法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取結緣，數量有限，發完為止。

法鼓山表示，2026年主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。方丈和尚果暉法師說，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」

果暉法師開示民眾，面對任何人，若能夠心懷感恩、報恩，我們的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也要知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

法鼓山春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感，多年來都深受各界人士喜愛。

春聯左下角有QR Code，民眾用手機掃描，可分享給親友「祥樂豐足」的祝福，並即時瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。