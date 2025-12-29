快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶。圖／新北市環保局提供
新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶。圖／新北市環保局提供

非洲豬瘟疫情，中央明年起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北環保局修正規定，新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，將優先以多元再利用方式處理，部分則採脫水後焚化，環保局也提醒，民眾若沒瀝乾，清潔隊員可以拒收。

⭐2025總回顧

新北市環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻使用。

但因中央政策決定明年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，因此調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式，在處理量能未充足到位前，部分以脫水減積後以焚化方式處理。

環保局指出，若屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。清潔隊收運家戶的一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定，如有違反規定者，清潔隊得拒收。

環保局指出，環境部訂定明年1月1日至12月31日訂為緩衝期間，除家戶及小吃攤廚餘禁止養豬外，以正面表列方式律定可於緩衝期間交付畜牧場作為廚餘養豬使用對象，包括學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關、團膳業者、連鎖便利商店、餐館業、百貨公司、超級市場、連鎖速食店、長期照護機構、食品製造業、飲料製造業、果菜批發市場等。

緩衝期間，飼養豬隻的畜牧場須符合裝設AIOT設備、載運車輛裝設GPS、及取得再利用檢核等資格，才可執行廚餘養豬。

環保局說，落實源頭減量，吃多少煮多少，從日常生活中落實「惜食」行動，避免不必要的浪費，實際減輕環境的負擔，此外，請勿使用來源不明的肉品；另動物骨頭、硬殼、未烹煮的生肉、內臟及其製品均非屬廚餘類別，請民眾使用專用垃圾袋裝妥後交付垃圾車，以妥善焚化處理。

廚餘 非洲豬瘟 新北 環保局 垃圾車

延伸閱讀

廚餘養豬轉型台中682社區大樓受影響 市府輔導清運

台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶裝電眼防亂倒

不給豬吃了！北市廚餘新制元旦上路 「統統倒一桶」

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

相關新聞

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

非洲豬瘟疫情，中央明年起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正規定，新北市轄內家戶廚餘自明年1月1日起無須區分生熟廚...

新北商圈券加倍送！串聯19處特色商圈 元旦限量開跑

為活絡地方商圈、刺激年節消費並結合普發現金政策，新北市經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，明年1月1日推出「新北商圈券」活...

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

法鼓山今天公布春2026年「祥樂豐足」春聯，30日起歡迎民眾前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市領取...

中共突宣布軍演東港漁民提高警覺 周春米：配合中央做好準備

中共解放軍今天突然宣布舉行環台軍演，讓台灣措手不及。屏東縣長周春米表示，十分很震驚和遺憾，地方會配合中央政府做好相關準備...

提供更有溫度服務 1999導入AI升級 蔣萬安曝下階段目標

輝達落腳北士科，北市長蔣萬安打造AI城市，啟用20年的市民當家熱線1999也將導入AI提升話務品質。蔣萬安宣示，台北市將...

新北三峽國光公托中心啟用 侯友宜：明年1月將達130家

新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用，位於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名0至2歲嬰幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。