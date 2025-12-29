快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

新北三峽國光公托中心啟用 侯友宜：明年1月將達130家

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用，新北市長侯友宜與孩子互動。記者葉德正／攝影
新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用，新北市長侯友宜與孩子互動。記者葉德正／攝影

新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用，位於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名0至2歲嬰幼兒。新北市長侯友宜今天出席開幕表示，市府持續擴充公共托育量能，達成128家里程碑後，預計明年1月再新增板橋、泰山2處公托中心，邁向130家目標，打造讓家長安心、生養無後顧之憂的育兒友善城市。

新北市社會局指出，三峽國光公共托育中心是繼中和青年宅、新店央北中山、新店央北二路、土城員和、土城大安及中和安邦後，再添一處全齡共融的重要據點。三峽國光二期社宅除公共托育中心外，也結合非營利幼兒園、長照日照中心及銀光咖啡館等多元設施，鄰近學校、公園與老街商圈，未來捷運三鶯線通車後，將更能滿足跨世代家庭在生活與照顧上的多元需求。

侯友宜指出，市府將持續盤點各區托育需求、傾聽家長心聲，完善托育服務網絡，讓孩子從出生到成長階段都能獲得穩定支持，提供平價且高品質的公共托育服務，與家長並肩照顧下一代，除了三峽國光，預計明年一月將再增板橋、泰山2處公托中心

承辦三峽國光公共托育中心的中華傳統文化教育推廣協會理事長傅麗娜表示，協會以「品德教育」為核心理念，空間設計融入三峽在地藍染工藝元素，並充分運用中心獨有的戶外露台，規畫觸覺草皮與嗅覺芳香植物，營造兼具教育與美感的五感學習環境。教學上採取「說給孩子聽、做給孩子看、請孩子練習說或做」的引導方式，鼓勵幼兒主動探索與學習；中心另編纂專用繪本與家長手冊，推動親子共讀文化。

社會局長李美珍補充，三峽國光公共托育中心即日起開放報名，收托對象為0至2歲嬰幼兒，名額共45名。報名時間為12月29日下午2時30分起至明年2月3日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」線上填寫登記表單。若報名人數超過收托名額，將於2月5日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。

新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用，新北市長侯友宜與孩子互動。記者葉德正／攝影
新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用，新北市長侯友宜與孩子互動。記者葉德正／攝影
新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用。記者葉德正／攝影
新北市第128家公共托育中心「三峽國光公共托育中心」今天啟用。記者葉德正／攝影

