新北商圈券加倍送！串聯19處特色商圈 元旦限量開跑

為活絡地方商圈、刺激年節消費並結合普發現金政策，新北市經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，明年1月1日推出「新北商圈券」活動，號召全市19個特色商圈共同響應。民眾只要以100元現金，即可兌換200元的商圈券，消費力直接翻倍，讓民眾一路買到過年。

經發局長盛筱蓉說，因應今年11月普發現金1萬元，市府與新北市商圈聯合發展協會合作推出「新北商圈券」活動，透過商圈券的加倍誘因，鼓勵市民走進在地商圈、支持巷口好店，不僅讓民眾買得划算，也讓商家生意更熱絡。

除商圈券加倍送以外，明年1月31日至2月1日也將推出新北年貨市集活動，集結新北商圈及市場優質年貨商品，讓民眾一站購足。

新北市商圈聯合發展協會會長林淑芳說明，「新北商圈券」活動共聯合19個商圈共同推出，1月1日起到各商圈，就可以用100元兌換200元商圈券，每人限換2組，可於新北市19個商圈會員店家使用，各商圈兌換時間與地點，將公告於新北市經濟發展局官網，每商圈限量350份，其中平溪、雙溪、深坑商圈更加碼至500份，數量有限換完為止。