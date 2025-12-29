快訊

新北商圈券加倍送！串聯19處特色商圈 元旦限量開跑

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北三峽老街以保存完好的歷史建築、豐富的在地文化聞名。紅磚拱廊與巴洛克立面，呈現老街建築風格融合閩南傳統街屋形式與日治時期傳入的西方巴洛克式裝飾，綿延的紅磚拱廊（亭仔腳）是一大特色。記者王慧瑛／攝影
為活絡地方商圈、刺激年節消費並結合普發現金政策，新北市經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，明年1月1日推出「新北商圈券」活動，號召全市19個特色商圈共同響應。民眾只要以100元現金，即可兌換200元的商圈券，消費力直接翻倍，讓民眾一路買到過年。

⭐2025總回顧

經發局長盛筱蓉說，因應今年11月普發現金1萬元，市府與新北市商圈聯合發展協會合作推出「新北商圈券」活動，透過商圈券的加倍誘因，鼓勵市民走進在地商圈、支持巷口好店，不僅讓民眾買得划算，也讓商家生意更熱絡。

除商圈券加倍送以外，明年1月31日至2月1日也將推出新北年貨市集活動，集結新北商圈及市場優質年貨商品，讓民眾一站購足。

新北市商圈聯合發展協會會長林淑芳說明，「新北商圈券」活動共聯合19個商圈共同推出，1月1日起到各商圈，就可以用100元兌換200元商圈券，每人限換2組，可於新北市19個商圈會員店家使用，各商圈兌換時間與地點，將公告於新北市經濟發展局官網，每商圈限量350份，其中平溪、雙溪、深坑商圈更加碼至500份，數量有限換完為止。

新北市境內商圈各具特色，涵蓋山城、海港、老街及都會市區，完整呈現新北多元且具生活感的庶民經濟樣貌。包括以陶瓷文化聞名的鶯歌商圈、結合信仰的新莊廟街商圈、擁有歷史老街風貌的三峽民權老街商圈與三角湧商圈、觀光勝地的淡水、九份、金山、平溪及八里商圈，以及區域特色的深坑、石碇及坪林商圈等。市府期盼透過商圈券加倍誘因，吸引民眾走入不同區域、延長停留時間，讓消費動能實際回流街區，帶動地方經濟持續成長。

新北三峽老街以保存完好的歷史建築、豐富的在地文化聞名。紅磚拱廊與巴洛克立面，呈現老街建築風格融合閩南傳統街屋形式與日治時期傳入的西方巴洛克式裝飾，綿延的紅磚拱廊（亭仔腳）是一大特色。記者王慧瑛／攝影
