法鼓山春聯「祥樂豐足」 12月30日開放索取

中央社／ 新北29日電

法鼓山今天表示，2026年「祥樂豐足」春聯明天起於法鼓山全球分寺院、各分支道場，以及各地全聯、大全聯門市同步開放領取結緣，數量有限，發完為止，歡迎民眾索取。

⭐2025總回顧

法鼓山發布新聞稿，方丈和尚果暉法師表示，2026年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」

法鼓山說，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感。

法鼓山表示，春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，分享給親友「祥樂豐足」的祝福，並即時瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。

法鼓山說，邀請大眾參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜感恩的心迎接新年。例如北投農禪寺12月31日舉辦跨年法會及2026年1月1日早課、桃園齋明別苑歲末祈福法會及台中寶雲寺元旦早課等等，為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。

春聯 法會 和尚

相關新聞

新北商圈券加倍送！串聯19處特色商圈 元旦限量開跑

為活絡地方商圈、刺激年節消費並結合普發現金政策，新北市經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，明年1月1日推出「新北商圈券」活...

新北打造視障友善路口 App報燈號

視障者外出挑戰大，新北部分路口設有聲號誌，按壓後可聽聲音判斷前方號誌，設備穩定性、噪音遭詬病。為強化過路口安全性，新北交...

事故減26% 新北高齡行人友善區再添2處

新北進入超高齡化社會，高齡行人事故也不容忽視。新北市前年起陸續在中和、新莊、林口設置高齡行人友善區，透過周邊車輛降速與號...

星期評論／建構堅強防護網 重拾民眾用水信心

發生在上月底的基隆油汙水事件，造成基隆、汐止18萬戶受害，汐止人與台北共飲「翡翠水」呼聲四起，日前又發生上游基隆暖暖溪白...

新北跨年煙火會場英文遭譏破音字 文化局：拆除修正

新北跨年煙火搭配即將完工淡江大橋施放，民眾黨議員陳世軒表示，在可能吸引國際友人參與的會場，廁所等英文標示錯字多，質疑市府...

蔡惠萍《未完的旅程》讀者有約北市圖登場 讀者交流踴躍

聯合報副總編輯蔡惠萍近日出版《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》，分享一隻台灣黑熊編號568的故事，今天台北市立圖書...

