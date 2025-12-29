聽新聞
事故減26% 新北高齡行人友善區再添2處

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北在中和<a href='/search/tagging/2/四號公園' rel='四號公園' data-rel='/2/153933' class='tag'><strong>四號公園</strong></a>設置行人友善示範區，設置後，周邊事故件數減少26%。圖／新北市交通局提供
新北進入超高齡化社會，高齡行人事故也不容忽視。新北市前年起陸續在中和、新莊、林口設置高齡行人友善區，透過周邊車輛降速與號誌、標線改善打造安全步行環境，周邊事故減26％，今年再選定板橋第一運動場、永和仁愛公園兩處，拚明年1月完工，擺脫行人地獄汙名。

新北交通局專委林昭賢指出，新北目前有87處路口設置行人號誌秒數延長設施，主要設置在高齡者聚集處，如板橋亞東醫院、淡水馬偕醫院、長照機構及托老中心周邊。

為讓長者與行人更好行，新北市府前年在中和四號公園周邊啟用首處高齡行人友善區示範區，去年新莊體育園區、林口吉祥公園周邊也跟進，包括全面降速至30公里、增設螢光底「當心行人」標誌、寬化及綠底化行穿線、行人早開與專用時相設計，並將機車退出騎樓。據交通局統計，設置後周邊事故減少26％。

今年選定板橋第一運動場、永和仁愛公園周邊，號誌已陸續完成調整，相關標線持續施工中，預計明年1月上旬能完工。

交通局指出，市府持續針對無號誌化路口，強化停、讓標誌和標線設施，鎖定易肇事路口、捷運生活圈、樂齡友善環境和通學巷弄交通設施改善，今年度預計完成180處。

