新北打造視障友善路口 App報燈號

視障者外出挑戰大，新北部分路口設有聲號誌，按壓後可聽聲音判斷前方號誌，設備穩定性、噪音遭詬病。為強化過路口安全性，新北交通局明年將完成板橋、中和、三峽、新莊、新店等10處視障友善路口，以「台北好行」App為基礎，路口號誌建置有藍牙傳輸設備，視障者不用另外下載軟體，可透過App獲取路口詳盡資訊，也不用手動按鈕。

視障者陳宏嘉住淡水，他形容自己膽子大，平時敢持白手杖四處趴趴走，不少視障者擔心交通混亂，會搭復康巴士或計程車到定點。陳觀察，近年公部門對視障者行的權益愈來愈重視，希望別只是示範或找方案，要能普及才會有感、好用，「視障者不是遊戲角色，不可能只出現在特定路口」。

交通局專委林昭賢說，新北目前設有多處有聲行人號誌按鈕，按壓後可聽聲音判斷前方號誌，聽到「布穀聲」代表南北向現在是綠燈，聽到「鳥鳴聲」代表東西向可通行，搭配定位磚或改善人行道方式，讓視障者過路口更有安全感

為提供更完整路況資訊，正推動「視障友善路口」計畫，以「台北好行」App為基礎，結合路口號誌建置藍牙傳輸等設備，可透過台北好行App獲取路口當前行人燈態、綠燈秒數等資訊。

目前選定10處路口，有三峽區大學路與學勤路口、中和區中和路400巷與中安街口、連城路與安邦街路口、板橋區站前路與新府路口、廣權路與五權街口、中山路一段與新府路口、新莊區中正路與瓊泰路口、捷運頭前庄站中正路與化成路口，和新店區大坪林捷運站周邊。

議員楊春妹說，如果財政允許，應更加普及擴大，讓更多視障者受惠。議員張嘉玲也說，視障者外出不便，應該系統性改善人行空間。

伊甸社會福利基金會樂明身心障礙者服務中心主任莊琇吟說，視障者上路最常碰到難判斷燈號秒數、難走直線與聲音難辨識3大問題，新政策能透過App整合相關資訊與功能，若經費允許當然愈普及愈好。

莊也說，近年電動車市占率上升，車輛靠近時聲音不明顯，視障者少了聽覺線索，若缺乏視覺輔助，要辨識來車變得更困難。雙北是共同生活圈，此次結合台北好行App，整合在同一個平台，方向是對的。