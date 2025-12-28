星期評論／建構堅強防護網 重拾民眾用水信心

發生在上月底的基隆油汙水事件，造成基隆、汐止18萬戶受害，汐止人與台北共飲「翡翠水」呼聲四起，日前又發生上游基隆暖暖溪白色泡沫汙染物，用水治理亮紅燈。台水必須阻卻汙染源、加強水質監測，此事攸關基本民生需求，如何重拾民眾對用水信心是重中之重。

汐止一天用水量近10萬噸，受限管線，目前從北水處供應約6成，因為地形限制，部分由基隆新水淨水場供水。汐止區常住人口破30萬，民代和居民要求全部轉換由翡翠水庫供水聲浪高漲，顯見地方對基隆河取水信心全無，連基隆也期待北水支援。

汙染事件頻傳讓用水戶如驚弓之鳥，日前基隆河上游再爆發白色泡沫汙染物威脅，八堵抽水站二度停抽，如今水質檢驗雖合格復抽，但查不出民生汙水道的汙染源，不定時的威脅因素仍在。

基隆油汙水事件一度鬧得沸沸揚揚，處理貨輪廢油、事業廢棄物的「將誠公司」涉嫌將廢油汙水儲存在油罐車再偷排入基隆河，游姓負責人等5人遭收押，難道其他不肖業者就不會再偷排？基隆市府掛保證加強巡查和稽查，就要好好落實，表面的明顯汙染物還可能看得到，摸黑偷排看不到的油汙、化學物質才是最可怕威脅。

水源調度只是一時的安民心，水公司計畫斥資12億將北水供水管道從汐止延伸到基隆，讓汐止和部分基隆地區都能共飲翡翠水庫，因要配合基隆捷運管道，恐還要多年，根本緩不濟急。

當務之急是建構堅強的防護網，也要重新檢討取水口位置，事先防堵重於出事再布攔油索捕破網，喝不到安心的水，再多的補償又有何用？