蔡惠萍《未完的旅程》讀者有約北市圖登場 讀者交流踴躍

聯合報副總編輯蔡惠萍近日出版《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》，分享一隻台灣黑熊編號568的故事，今天台北市立圖書館也邀請蔡參與讀者有約活動，分享創作這本書心路歷程，演講結束後，讀者踴躍舉手發問，也有人拿著書請她簽名、合照，分享自身的閱讀感受，現場氣氛熱絡。

蔡惠萍今天在演講中分享自己這本書寫作歷程，談及3年前一隻異地野放卻出現返家行為、最後遭到原住民獵人槍殺的黑熊568之死故事，她提及，當看到這隻熊不斷的返家，最後卻因中了原住名「山豬吊」陷阱而遭到誤殺，引起她的好奇心，想要去深入了解，這中間發生什麼事，利用休假等時間回到案發現場，重新梳理整起事件脈絡。

蔡惠萍分享，在追查與整理過程中，不斷挖掘出新的故事線索，從林業署、原民部落、獵人、網路輿論意見、獸醫、動物保育員、研究者，勾勒出生態保育與原民文化傳承、生存權與原住民轉型正義的社會圖景，以及不同族群間為了黑熊之死而產生的行動與改變，也讓她起心動念寫下這本書，更希望透過不斷分享，將這些保育與原住民文化如何取得平衡的議題，讓更多人知道。