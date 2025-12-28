快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

「祈福RUN林口」路跑近四千人響應

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

第三屆「祈福RUN林口路跑活動27日熱鬧開跑，活動現場吸引近4千人參與，活動結合在地店家美食、林口特色景點介紹，讓參賽者充分享受林口的多元魅力，為此活動不只跑的健康也添上在地文化氛圍。

林口區長鄭淑敏表示，今年路跑名額較去年增加近1倍，但開放報名不到2小時即秒殺額滿，顯示市民的熱情與期待。今年10K競賽組「即時記錄-樂活快剪影音」抓住參賽者榮耀瞬間、視障按摩攤位「Fun鬆刻棧」讓跑者賽後舒緩，趣味性十足的親子解迷闖關，讓大小朋友動身動腦，期盼這場跑步之旅讓所有參賽者皆能留下豐富回憶！

共同主辦的竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，本次路跑將運動與宗教文化巧妙結合，讓參與者體驗獨特的宗教文化。每位參賽者皆可獲得竹林山觀音寺活動專屬「祈福御守」，象徵延續一整年的健康與祝福。

2025祈福RUN林口結合運動、趣味及在地信仰文化，打造全家共享的歡樂盛會，從緊張刺激的10公里競賽，輕鬆愜意的5公里休閒組，再到親子互動的解謎闖關，今年冬天用大家的熱情一起溫暖整個歲末時光，製造一個全家(員)共享的幸福社區氛圍，讓來自各地的好朋友一起齊聚林口。

聚傳媒

⭐2025總回顧

林口 路跑

延伸閱讀

國1林口路段小貨車突起火 整車付之一炬駕駛及時逃生

路跑／提高台北馬拉松民眾中籤率 北市體育局提出解方

路跑／北馬「耶誕歡樂早餐跑」人數創新高 萬名跑者迎接馬拉松周末

淡水淡江大橋啟用路跑爆滿 立委爭取在地鄉親優先體驗

相關新聞

庇護變撞車島？內湖一處2周連4撞 議員促「原諒型設計」

行人庇護島變撞車島？根據法規，庇護島高度設計原則20公分，不過許多路口高度過高、設計不當恐造成交通事故。議員游淑慧、吳世...

路口如虎口！視障者外出 最難判斷秒數與走直線

新北市政府將打造10處視障友善路口，伊甸社會福利基金會樂明身心障礙者服務中心主任莊琇吟說，視障者行走於道路最常碰到難判斷...

民代揭露「狗牌羞辱」職場霸凌 新北捷運公司：啟動調查

新北捷運公司遭指內部發生職場霸凌事件，有員工因業務疏失，遭主管要求在胸前配戴標示犯錯原因的吊牌，並拍照張貼於工作群組公開...

承諾共同補助13億建冷鏈設備 卓榮泰、李四川赴北市魚果市場視察

第一果菜及魚類批發市場改建第一期工程將於明年6月完工，不過目前冷鏈及拍賣系統急需農業部補助，行政院長卓榮泰、農業部長陳駿...

板橋海砂屋遇強震外牆崩落 工務局：要求施作防護措施

板橋區中山路2段巷弄一處正在都更程序的海砂屋大樓，昨天遇強震倒置外牆磁磚掉落，新北市議員黃淑君接獲通報，會同工務局、公所...

降速、號誌、標線更新 新北高齡行人友善區明年1月再添2處

除視障者行的安全，新北進入超高齡化社會，高齡行人事故也不容忽視。新北市前年起陸續在中和、新莊、林口設置高齡行人友善區，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。