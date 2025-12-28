「祈福RUN林口」路跑近四千人響應

照片取自新北市政府

第三屆「祈福RUN林口」路跑活動27日熱鬧開跑，活動現場吸引近4千人參與，活動結合在地店家美食、林口特色景點介紹，讓參賽者充分享受林口的多元魅力，為此活動不只跑的健康也添上在地文化氛圍。

林口區長鄭淑敏表示，今年路跑名額較去年增加近1倍，但開放報名不到2小時即秒殺額滿，顯示市民的熱情與期待。今年10K競賽組「即時記錄-樂活快剪影音」抓住參賽者榮耀瞬間、視障按摩攤位「Fun鬆刻棧」讓跑者賽後舒緩，趣味性十足的親子解迷闖關，讓大小朋友動身動腦，期盼這場跑步之旅讓所有參賽者皆能留下豐富回憶！

共同主辦的竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，本次路跑將運動與宗教文化巧妙結合，讓參與者體驗獨特的宗教文化。每位參賽者皆可獲得竹林山觀音寺活動專屬「祈福御守」，象徵延續一整年的健康與祝福。

2025祈福RUN林口結合運動、趣味及在地信仰文化，打造全家共享的歡樂盛會，從緊張刺激的10公里競賽，輕鬆愜意的5公里休閒組，再到親子互動的解謎闖關，今年冬天用大家的熱情一起溫暖整個歲末時光，製造一個全家(員)共享的幸福社區氛圍，讓來自各地的好朋友一起齊聚林口。

