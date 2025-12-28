快訊

路口如虎口！視障者外出 最難判斷秒數與走直線

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市板橋區廣權路口將成為視障友善路口。記者葉德正／攝影
新北市政府將打造10處視障友善路口，伊甸社會福利基金會樂明身心障礙者服務中心主任莊琇吟說，視障者行走於道路最常碰到難判斷燈號秒數、難走直線與聲音難辨識3大問題，新政策能透過統一的App整合相關資訊與功能，確實對視障者安全有保障，如果經費允許當然愈多地點愈好。

⭐2025總回顧

莊琇吟指出，視障者過馬路本身就是一大挑戰，一般行人可以透過「小綠人」顯示的秒數判斷路口大小是否有足夠時間通過，但視障者少了視覺輔助，相對風險就比較高。

其次是「方向感」，她說，可視者直線往前走可以非常直覺，但視障者很容易偏離路線，路口愈大，愈容易偏離方向，常常會走歪，增加危險。

加上近年電動車愈來愈普及，相關車輛的引勤聲音愈來愈小，對視障者而言少了聽覺線索，又沒有視覺輔助，視障朋友要辨識來車變得更困難。

對新北市交通局推動的視障友善路口計畫，莊琇吟表示肯定，且過去視障者要另外下載不同App，可能視障者到不同縣市，就要下載不同App與軟體，這次結合台北好行，整合在同一個平台，方向是對的。

莊琇吟，新的系統推出後，會先蒐集使用者回饋，只要大家覺得符合需求、經費也允許，能夠擴大「我們都樂見其成」，確實能讓視障者外出更安全、更方便。

