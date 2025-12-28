民代揭露「狗牌羞辱」職場霸凌 新北捷運公司：啟動調查

新北捷運公司遭指內部發生職場霸凌事件，有員工因業務疏失，遭主管要求在胸前配戴標示犯錯原因的吊牌，並拍照張貼於工作群組公開檢視。新北民代接獲民眾陳情後對外揭露此事，質疑公司以羞辱方式進行管理。對此，新北捷運公司回應，對職場不當侵害一向採取零容忍立場，雖尚未接獲正式申訴，但已主動立案並啟動獨立調查機制，若查有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲。

根據流出的截圖顯示，新北捷運公司內部工作群組中，車輛課襄理指示員工「說明不去借的理由」、「牌子掛好拍照上傳」，隨後群組內出現多張照片，可見員工胸前配戴寫有犯錯原因的說明牌，並被要求拍照上傳至群組供他人觀看。

新北市議員鄭宇恩批評，此舉屬於公開羞辱與貼標籤行為，已構成職場霸凌，要求新北捷運公司全面檢討管理文化，並請勞工局介入調查，總經理也應就管理不當向員工道歉。

鄭宇恩指出，任何組織都可能出現工作疏失，但不應以羞辱方式處理，否則恐影響員工身心健康，進而危及捷運營運安全。她也提及，過去新北捷曾有員工反映薪資與津貼明細遲發，工作時數與薪津仍以人工方式計算，基層承擔制度不完善的後果；此外，亦有司機員反映加班難以申請、休息時間不足及過勞風險升高，強調這些問題不僅是勞權爭議，更攸關公共運輸安全。

對此，新北捷運公司回應，對職場不當侵害一向採取「零容忍」立場，針對議員所指情事，雖目前尚未接獲同仁正式申訴，但公司已主動立案並啟動獨立調查機制，將秉持「毋枉毋縱」原則釐清事實，若確有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲，並強調設有申訴專線與保密機制，鼓勵同仁循正常管道反映。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，後續一定會與當事人及相關人員進行了解與訪談，並依照既有的職場不法侵害防治相關規定辦理，循正式程序處理，以釐清事實並作出適當處置。