承諾共同補助13億建冷鏈設備 卓榮泰、李四川赴北市魚果市場視察
第一果菜及魚類批發市場改建第一期工程將於明年6月完工，不過目前冷鏈及拍賣系統急需農業部補助，行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季今也到果菜市場視察改建狀況，也當場允諾將與北市府共同補助13億多元經費。副市長李四川也說，盼能夠讓第一階段攤商在明年中秋前搬遷至新場域。
第一果菜及魚類批發市場改建工程農一期工程，預計於2026年6月完工，超過九百攤攤商將進駐，為確保後續搬遷作業順利進行並銜接市場營運，農產公司已同步推動相關設施設備工程。
行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今視察台北市果菜市場，北市府也由副市長李四川陪同出席，共同視察工程狀況，卓榮泰也允諾，農業部全面支持導入冷鏈系統，這是對全國漁農民最大的承諾。副市長李四川表示，確認核定計畫並裁示補助後會盡快發包，盼在明年5月完工，8月中秋時搬遷。
市場處指出，作為批發市場營運核心的冷鏈設施以及拍賣作業與網路系統，為現階段最為迫切且關鍵建設項目，農產公司評估兩項系統建置總經費約13.69億元，後續將由市府與中央共同補助，並結合農產公司自籌配合款完成建置。
市府也將盡速辦理補助計畫審核作業，以全面提升市場運作效率、確保農產品品質，並兼顧全國農漁民收益與消費者權益。
立委吳沛憶也表示，第一果菜批發市場供應給大臺北及周邊縣市700萬人口，是北台灣的「糧食心臟」，也會要求市府加快冷鏈設備發包進度，確保明年攤商進駐時一切就緒、讓消費者能夠買到新鮮有品質的蔬果。
