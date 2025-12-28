快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

板橋海砂屋遇強震外牆崩落 工務局：要求施作防護措施

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋中山路一處大樓外牆崩落。圖／新北市議員黃淑君提供
板橋中山路一處大樓外牆崩落。圖／新北市議員黃淑君提供

板橋區中山路2段巷弄一處正在都更程序的海砂屋大樓，昨天遇強震倒置外牆磁磚掉落，新北市議員黃淑君接獲通報，會同工務局、公所人員到場，工務局表示，市府會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，確保用路人的安全。

⭐2025總回顧

黃淑君說，目前該大樓已因海砂屋問題停用，但搬遷期限還未到，仍有住戶住在裡頭，市府應加速協助安置，同時加速都更案件審查，確保市民居住安全。

該大樓位於板橋中山路二段，目前該案因為海砂屋問題，正在展開都更，更新會已報核、待補正資料無誤後辦理公展。不過昨日強震，外牆發生崩落，也讓不少住戶心慌慌，目前現場已緊急拉上封鎖線。

新北市工務局說，該處大樓外牆磁磚掉落，工務局迅速會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人的安全。

目前該安先前是依據氯離子含量超標要求停用，市府給予住戶6個月時間改善或搬遷，若有立即安全考量將邀委員召開停用會議，必要時就強制住戶搬遷。

住戶 都更

延伸閱讀

東部海域7.0強震 新北啟動巡檢 平溪今午後單向通車

板橋到桃園怎麼搭最划算？她實測「高鐵比機捷快又便宜」 一票人點頭

新北殯葬條例禁噪音擾民行為 這些路段研擬納入

卡關的板橋醫療園區招商條件調整 昨再辦說明會多家醫院探詢意願濃

相關新聞

庇護變撞車島？內湖一處2周連4撞 議員促「原諒型設計」

行人庇護島變撞車島？根據法規，庇護島高度設計原則20公分，不過許多路口高度過高、設計不當恐造成交通事故。議員游淑慧、吳世...

防孤獨死…北市社宅擬強制裝救援系統 因隱私喊卡

雙北列冊獨居老人破萬人，外界高度關注「孤獨死」議題，新北將緊急求救鈴列為社宅標準配備，北市最近也推動社宅安裝緊急救援系統...

板橋海砂屋遇強震外牆崩落 工務局：要求施作防護措施

板橋區中山路2段巷弄一處正在都更程序的海砂屋大樓，昨天遇強震倒置外牆磁磚掉落，新北市議員黃淑君接獲通報，會同工務局、公所...

降速、號誌、標線更新 新北高齡行人友善區明年1月再添2處

除視障者行的安全，新北進入超高齡化社會，高齡行人事故也不容忽視。新北市前年起陸續在中和、新莊、林口設置高齡行人友善區，透...

新北2026年打造10處視障友善路口 App即時報燈號

視障者每次外出都是一場挑戰。新北市交通局預計在2026年完成板橋、中和、三峽、新莊、新店等10處視障友善路口，以「台北好...

跨年迎接2026！ 新北跨河焰火在漁人碼頭 31日晚間8時26分施放

再過幾天就要跨年迎接2026，「閃耀新北1314跨河焰火」31日晚間8時26分準時施放，展演時間長達13分14秒，超過3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。