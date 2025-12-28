板橋海砂屋遇強震外牆崩落 工務局：要求施作防護措施

板橋區中山路2段巷弄一處正在都更程序的海砂屋大樓，昨天遇強震倒置外牆磁磚掉落，新北市議員黃淑君接獲通報，會同工務局、公所人員到場，工務局表示，市府會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，確保用路人的安全。

黃淑君說，目前該大樓已因海砂屋問題停用，但搬遷期限還未到，仍有住戶住在裡頭，市府應加速協助安置，同時加速都更案件審查，確保市民居住安全。

該大樓位於板橋中山路二段，目前該案因為海砂屋問題，正在展開都更，更新會已報核、待補正資料無誤後辦理公展。不過昨日強震，外牆發生崩落，也讓不少住戶心慌慌，目前現場已緊急拉上封鎖線。

新北市工務局說，該處大樓外牆磁磚掉落，工務局迅速會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人的安全。

目前該安先前是依據氯離子含量超標要求停用，市府給予住戶6個月時間改善或搬遷，若有立即安全考量將邀委員召開停用會議，必要時就強制住戶搬遷。