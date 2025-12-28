快訊

降速、號誌、標線更新 新北高齡行人友善區明年1月再添2處

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北在中和四號公園設置行人友善示範區，周邊事故件數減少26%。圖／新北市交通局提供
新北在中和四號公園設置行人友善示範區，周邊事故件數減少26%。圖／新北市交通局提供

除視障者行的安全，新北進入超高齡化社會，高齡行人事故也不容忽視。新北市前年起陸續在中和、新莊、林口設置高齡行人友善區，透過周邊車輛降速與號誌、標線改善等方式打造安全步行環境，經統計周邊事故件數減少26%，新北市今年再選定板橋第一運動場與永和仁愛公園兩處，預計明年1月完工，全力擺脫行人地獄汙名。

新北市交通局專委林昭賢指出，新北市目前有87處路口設置行人號誌秒數延長設施，民眾可透過按壓，延長綠燈秒數，主要設置在高齡者聚集處，如板橋亞東醫院、淡水馬偕醫院、長照機構及托老中心等周邊。

為讓長者與行人更好行，新北市府前年在中和四號公園周邊啟用首處高齡行人友善區示範區，去年也新莊體育園區及林口吉祥公園設置，包括全面降速至30公里、增設螢光底「當心行人」標誌、寬化及綠底化行穿線、行人早開與專用時相設計，並將機車退出騎樓。據交通局統計，周邊事故減少26%。

新北市今年再選板橋第一運動場與永和仁愛公園周邊增設二處，林昭賢說，目前號誌都已陸續完成調整，目前還有相關標線持續施工中，預計明年1月上旬就能完工，並持續檢討擴大安全通行範圍。

交通局指出，市府也持續針對無號誌化路口，強化停、讓標誌和標線設施，並針對易肇事路口、捷運生活圈、樂齡友善環境和通學巷弄交通設施改善，今年度預計完成180處。

行人地獄

