新北2026年打造10處視障友善路口 App即時報燈號

視障者每次外出都是一場挑戰。新北市交通局預計在2026年完成板橋、中和、三峽、新莊、新店等10處視障友善路口，以「台北好行」App為基礎，在路口號誌建置藍芽傳輸等設備，視障者不用另外下載軟體，即可透過App獲取路口所有資訊，更不用手動按鈕，陪伴他們順利出門，平安回家。

交通局專門委員林昭賢表示，新北市目前設有多處有聲行人號誌的按鈕，按壓後可聽聲音來判斷前方號誌，如果聽到「布穀聲」，代表南北向現在是綠燈，若聽到「鳥鳴聲」，則代表東西向可通行，並搭配佈設「定位磚」或改善人行道方式，也有相對應的App可供下載使用。

為提升視障朋友通過路口的安全，並全方位提供路況資訊，這次推動的「視障友善路口」計畫，將以「台北好行」App為基礎，在新北市路口結合路口號誌建置藍芽傳輸等設備，視障者不用另外下載軟體，皆可透過台北好行App獲取路口當前行人燈態與綠燈秒數等資訊。

這次計畫中，服務也與實體有聲號誌整合，當進入偵測範圍時將自行連動聲響設備，使視障者無須再按實體按鈕啟動，藉以提升視障者路口通行安全性與便利性 。

交通局指出，目前選定的10處預計在2026年完成的路口，包括有三峽區大學路與學勤路口、中和區中和路400巷與中安街口、連城路與安邦街路口、板橋區站前路與新府路口、廣權路與五權街口、中山路一段與新府路口、新莊區中正路與瓊泰路口、捷運頭前庄站中正路與化成路口，和新店區大坪林捷運站周邊。

新北市議員楊春妹指出，目前新北不少人行道對視障者都不是很友善，很多專案如路平專案等，走到最後都沒了，目前選定這些路口的依據是否真的能符合視障者需求，如果財政允許，應該更加普及擴大。

新北市議員張嘉玲也說，視障者外出不便，還有很多地點也需要設置相關設施，應該系統性改善人行空間問題，市府應多加評估，她也會再建議更多路口。

林昭賢說，這些路口都有經過與視障朋友實際交流回饋，國立台灣圖書館旁的中和區中安街與中和路400巷有視障資料中心使用率高，板橋廣權路則有伊甸社會福利基金會樂明發展中心等，會持續根據辦理成果，研議擴大辦理。