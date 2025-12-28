快訊

新北2026年打造10處視障友善路口 App即時報燈號

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市2026年將打造10處視障友善路口，透過App讓視障者直接收到號誌通知。圖為板橋廣權路、五權街口現行視障語音號誌。記者葉德正／攝影
新北市2026年將打造10處視障友善路口，透過App讓視障者直接收到號誌通知。圖為板橋廣權路、五權街口現行視障語音號誌。記者葉德正／攝影

視障者每次外出都是一場挑戰。新北市交通局預計在2026年完成板橋、中和、三峽、新莊、新店等10處視障友善路口，以「台北好行」App為基礎，在路口號誌建置藍芽傳輸等設備，視障者不用另外下載軟體，即可透過App獲取路口所有資訊，更不用手動按鈕，陪伴他們順利出門，平安回家。

交通局專門委員林昭賢表示，新北市目前設有多處有聲行人號誌的按鈕，按壓後可聽聲音來判斷前方號誌，如果聽到「布穀聲」，代表南北向現在是綠燈，若聽到「鳥鳴聲」，則代表東西向可通行，並搭配佈設「定位磚」或改善人行道方式，也有相對應的App可供下載使用。

為提升視障朋友通過路口的安全，並全方位提供路況資訊，這次推動的「視障友善路口」計畫，將以「台北好行」App為基礎，在新北市路口結合路口號誌建置藍芽傳輸等設備，視障者不用另外下載軟體，皆可透過台北好行App獲取路口當前行人燈態與綠燈秒數等資訊。

這次計畫中，服務也與實體有聲號誌整合，當進入偵測範圍時將自行連動聲響設備，使視障者無須再按實體按鈕啟動，藉以提升視障者路口通行安全性與便利性 。

交通局指出，目前選定的10處預計在2026年完成的路口，包括有三峽區大學路與學勤路口、中和區中和路400巷與中安街口、連城路與安邦街路口、板橋區站前路與新府路口、廣權路與五權街口、中山路一段與新府路口、新莊區中正路與瓊泰路口、捷運頭前庄站中正路與化成路口，和新店區大坪林捷運站周邊。

新北市議員楊春妹指出，目前新北不少人行道對視障者都不是很友善，很多專案如路平專案等，走到最後都沒了，目前選定這些路口的依據是否真的能符合視障者需求，如果財政允許，應該更加普及擴大。

新北市議員張嘉玲也說，視障者外出不便，還有很多地點也需要設置相關設施，應該系統性改善人行空間問題，市府應多加評估，她也會再建議更多路口。

林昭賢說，這些路口都有經過與視障朋友實際交流回饋，國立台灣圖書館旁的中和區中安街與中和路400巷有視障資料中心使用率高，板橋廣權路則有伊甸社會福利基金會樂明發展中心等，會持續根據辦理成果，研議擴大辦理。

交通局長鍾鳴時也說，目前針對視覺障礙引導標線及視覺功能障礙語音號誌都有相關規範與標準設計，希望擴充更多功能，讓視障者能夠走得更安全。

新北市2026年將打造10處視障友善路口，透過App讓視障者直接收到號誌通知。圖為板橋廣權路、五權街口現行視障語音號誌。記者葉德正／攝影
新北市2026年將打造10處視障友善路口，透過App讓視障者直接收到號誌通知。圖為板橋廣權路、五權街口現行視障語音號誌。記者葉德正／攝影

