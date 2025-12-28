快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

庇護變撞車島？內湖一處2周連4撞 議員促「原諒型設計」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有計程車因轉彎未注意，直接撞上行人庇護島翻車。記者廖炳棋／翻攝
有計程車因轉彎未注意，直接撞上行人庇護島翻車。記者廖炳棋／翻攝

行人庇護島變撞車島？根據法規，庇護島高度設計原則20公分，不過許多路口高度過高、設計不當恐造成交通事故。議員游淑慧、吳世正等人接獲陳情，指北市內湖民權東路6段180巷及123巷口路口，疑行人庇護島設計不良，剛設置不久2周就連車撞4次。

⭐2025總回顧

「庇護島的設計原因？還是車輛不長眼？」北市議員游淑慧說，以民權東路6段180巷及123巷這處路口，施工至今才幾個月，就在2周內撞4次，不管什麼車、什麼角度都有被撞過。游質疑，是否北市庇護島設計比較高，導致庇護島變撞車島？交通局應檢討行車軌跡、設計高度是否不當，是否等同是在路口設置一個大石墩？

甚至游調閱數據發現，不僅內湖這一處庇護島，北市這2年庇護島交通事故，包括大安區復興南路1段仁愛路3段口、北投區承德路6段福國路口均有2次庇護島事故；士林區中山北路6段與忠誠路1段口；中山區中山北路3段農安街口、松山區三民路富錦街口、民權東路二段松江路口、大同區民權西路承德路2段口、信義區松山路松隆路口也都曾發生庇護島事故，甚至還有人員受傷。

議員吳世正也提到，民權東路6段123巷180巷口這一處庇護島，他就接獲兩起碰撞陳情，一件是民眾反映庇護島太低矮看不見而碰撞，一件是計程車迴轉時撞上。吳提到，FB粉專「標線改造台灣路」曾指高度過高、尺寸過小且過於狹窄的庇護島，一旦發生碰撞可能導致嚴重傷害，歐洲有所謂的「原諒性設計」原則，也就是當車輛不慎撞上，能有緩衝、不致造成過大損傷，雖高度僅10公分，但只要加裝防撞桿等設施就能達警示效果。

游也舉歐美的「原諒性設計」為例，表示國外經驗可借鏡，庇護島不應是為車毀而是要能保護行人。庇護島若設置不當造成事故也會影響交通塞車。

吳世正質疑，一個本應保護行人的設施，卻一再成為威脅行車安全的「路障」？交通局不應再以「個案改善」的思維來處理，必須從設計規範、施工標準及驗收流程等環節進行系統性檢討。

交工處長張建華表示，庇護島設計時，會依照車型軌跡套量庇護島位置，及行穿線位置，至於為什麼會被連續撞上，會再到現場會勘了解。未來也將針對事故路口，再去檢視轉彎半徑與軌跡，也會去加強檢視設置的庇護島樣式。

北市文山區一處路口新增庇護島後，也遭質疑量體設計不佳。記者洪子凱／攝影
北市文山區一處路口新增庇護島後，也遭質疑量體設計不佳。記者洪子凱／攝影

設計 交通事故 北市

延伸閱讀

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

隨機攻擊應變慢？目擊者還原警為何棄車狂奔 游淑慧盼同理心

賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

相關新聞

庇護變撞車島？內湖一處2周連4撞 議員促「原諒型設計」

行人庇護島變撞車島？根據法規，庇護島高度設計原則20公分，不過許多路口高度過高、設計不當恐造成交通事故。議員游淑慧、吳世...

防孤獨死…北市社宅擬強制裝救援系統 因隱私喊卡

雙北列冊獨居老人破萬人，外界高度關注「孤獨死」議題，新北將緊急求救鈴列為社宅標準配備，北市最近也推動社宅安裝緊急救援系統...

跨年迎接2026！ 新北跨河焰火在漁人碼頭 31日晚間8時26分施放

再過幾天就要跨年迎接2026，「閃耀新北1314跨河焰火」31日晚間8時26分準時施放，展演時間長達13分14秒，超過3...

專家：防孤獨死 要跳脫硬體思維

北市府關懷獨居長者，擬推社宅應安裝緊急救援系統，台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，社宅不應該只有緊急救援系統等「...

艋舺龍山寺打造健康寺廟關心保肝 下一步失智預防為家庭守護記憶

向來香客如織的台北市艋舺龍山寺，今與肝病防治學術基金會合作，逾百名民眾、志工前來接受肝炎篩檢及腹部超音波。這是龍山寺第二...

餐廳打包要收錢？她曝丹麥吃剩牛排被收25元包材費 朋友各吃一口省錢

台北市府對298家餐飲場所率先要求不得免費提供一次性餐具，有餐飲業自主收包材費引發爭議。民眾林小姐分享與朋友曾到丹麥旅遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。