庇護變撞車島？內湖一處2周連4撞 議員促「原諒型設計」

行人庇護島變撞車島？根據法規，庇護島高度設計原則20公分，不過許多路口高度過高、設計不當恐造成交通事故。議員游淑慧、吳世正等人接獲陳情，指北市內湖民權東路6段180巷及123巷口路口，疑行人庇護島設計不良，剛設置不久2周就連車撞4次。

「庇護島的設計原因？還是車輛不長眼？」北市議員游淑慧說，以民權東路6段180巷及123巷這處路口，施工至今才幾個月，就在2周內撞4次，不管什麼車、什麼角度都有被撞過。游質疑，是否北市庇護島設計比較高，導致庇護島變撞車島？交通局應檢討行車軌跡、設計高度是否不當，是否等同是在路口設置一個大石墩？

甚至游調閱數據發現，不僅內湖這一處庇護島，北市這2年庇護島交通事故，包括大安區復興南路1段仁愛路3段口、北投區承德路6段福國路口均有2次庇護島事故；士林區中山北路6段與忠誠路1段口；中山區中山北路3段農安街口、松山區三民路富錦街口、民權東路二段松江路口、大同區民權西路承德路2段口、信義區松山路松隆路口也都曾發生庇護島事故，甚至還有人員受傷。

議員吳世正也提到，民權東路6段123巷180巷口這一處庇護島，他就接獲兩起碰撞陳情，一件是民眾反映庇護島太低矮看不見而碰撞，一件是計程車迴轉時撞上。吳提到，FB粉專「標線改造台灣路」曾指高度過高、尺寸過小且過於狹窄的庇護島，一旦發生碰撞可能導致嚴重傷害，歐洲有所謂的「原諒性設計」原則，也就是當車輛不慎撞上，能有緩衝、不致造成過大損傷，雖高度僅10公分，但只要加裝防撞桿等設施就能達警示效果。

游也舉歐美的「原諒性設計」為例，表示國外經驗可借鏡，庇護島不應是為車毀而是要能保護行人。庇護島若設置不當造成事故也會影響交通塞車。

吳世正質疑，一個本應保護行人的設施，卻一再成為威脅行車安全的「路障」？交通局不應再以「個案改善」的思維來處理，必須從設計規範、施工標準及驗收流程等環節進行系統性檢討。