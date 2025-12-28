跨年迎接2026！ 新北跨河焰火在漁人碼頭 31日晚間8時26分施放

再過幾天就要跨年迎接2026，「閃耀新北1314跨河焰火」31日晚間8時26分準時施放，展演時間長達13分14秒，超過3萬5千發煙火於淡水河上空綻放，璀璨煙火倒映河面，為民眾帶來震撼視覺效果與浪漫滿分的跨年夜空，活動場域更橫跨淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸，是全台唯一橫跨河岸、規模盛大的跨河煙火展演。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭不僅是跨年煙火的主舞台，也是名列新北十大觀光景點，今年獲交通部觀光署第二屆觀光亮點獎「最佳國旅創新獎」。這座結合漁港風情與休閒觀光機能的特色海港，擁有木棧道觀景平台、情人橋及浮動碼頭等多元設施，白天可遠眺淡水河口與遼闊海景，傍晚欣賞絢麗夕陽，是民眾散步漫遊、拍照打卡的熱門去處。

港區內除設有深受歡迎的幾米主題裝置藝術與溜溜帽遊樂場外，今年更加入全新亮相的角色「庫拉瓦」，以可愛圓潤、帶點慵懶的療癒形象現身港區，模樣討喜、親和力十足，吸引大小朋友爭相合影，成為人見人愛的新地標，也為漁人碼頭增添更多童趣與話題性。港區木棧道沿線亦匯聚多家特色商家，包括大胖海鮮餐廳、漁人水岸四季景觀餐廳等，以及魚藏海鮮宴會廣場，提供民眾品嘗新鮮在地海味的多元選擇，讓跨年行程從白天一路精采至夜晚。

為因應跨年活動人潮並維持淡水漁人碼頭周邊交通順暢，活動當日實施交通管制措施，下午4時至晚間11時，中正路二段51巷及中正路一段87巷8弄進入淡水漁人碼頭前的路段，將劃設為行人徒步區，禁止汽車、機車及腳踏車（含牽行）進入。

此外，淡水漁人碼頭停車場自當日上午10時起採進場一次性收費（小客車每次收費60元，無30分鐘免費停車優惠，出場直接離場），當停車場達滿載時，汽車將禁止進入漁人碼頭(機車、腳踏車除外)；機車、腳踏車視停放狀況另行管制，並由警方與義交人員引導車輛停放至觀海路、中正路二段、濱海路三段及沙崙路路邊，機車則停放至港區外的觀海路停放區。