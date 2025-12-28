快訊

專家：防孤獨死 要跳脫硬體思維

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市邁入超高齡社會，市府擬推動社宅入住者應安裝緊急救援系統。圖為廣慈社宅。圖／聯合報系資料照片
北市府關懷獨居長者，擬推社宅應安裝緊急救援系統，台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，社宅不應該只有緊急救援系統等「硬體」，更重要的是「軟體」功能，例如住戶之間彼此互助、管委會或住都中心的關懷網絡等。

「政府要預防孤獨死，就要跳脫硬體思維。」陳正芬表示，涉及個人權利，不能強迫獨居老人使用緊急救援系統。既然獨居老人已經住在社宅裡，市府就應該透過由人們組成的社會支持網，與他們互動、避免孤寂，如此關懷不會只是每月一次，而是每天，獨居老人有無出門都能被留意到。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立表示，強制社宅的獨居老人安裝緊急救援系統，見仁見智，但鼓勵安裝是較為恰當作法，畢竟大家關注的是獨居老人的人身安全，建議可多些溝通。

林金立說，獨居老人在外難以租到房子，社宅被賦予能滿足他們需求任務，未來只會愈來愈重。社宅房型應有扶手等安全防護的設計，例如，日本社宅會在獨居老人的沖水馬桶安裝簡易型的感應設備，因為人不可能超過16小時都不上廁所，要是都沒碰觸到，系統會發訊號給在附近的訪視員，藉此順道探訪，也讓長者不至於有被監視之感。

林金立認為，更應該在長者經常去的餐飲店、活動之處等生活圈中，建立關懷體系，如果長者太久沒出現，村里鄰長或鄰居就可前往關切。

