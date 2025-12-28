防孤獨死…北市社宅擬強制裝救援系統 因隱私喊卡

雙北列冊獨居老人破萬人，外界高度關注「孤獨死」議題，新北將緊急求救鈴列為社宅標準配備，北市最近也推動社宅安裝緊急救援系統，還要強制納入契約，卻因涉及個資等隱私喊卡，藍綠白議員都認為一定要推。北市府指出，將持續宣傳推動。

北市目前28處社宅有566名獨老承租⼾，雖能免費安裝緊急救援系統，但並非每個人都願意，甚至還有人覺得被侵犯隱私，社會局仍力推獨老入住社宅時，應裝該系統，盼從中找出「隱形獨老」。

但北市住都中心認為，緊急救援系統的運作需蒐集住戶活動偵測及外出狀態等個資，涉及隱私及個人資料保護，依法應以住戶自願同意為前提；社宅租賃契約是規範不動產使用權利義務，較不適宜強制納入福利服務，且考量住戶屬性多元，並非所有住戶或獨居長者均有使用需求。

兩單位近期研商後，住都中心於社宅招租期間，會邀社會局及系統廠商到場說明及推廣，另社宅啟用後，符合裝設條件者會轉介社會局協助。

民進黨議員洪健益認為，獨老愈來愈多，社宅安裝緊急救援系統的政策勢必要推，社會局有心要做，住都中心卻有個資考量，他不能接受。

國民黨議員詹為元說，基於社宅公益性和保護獨居老人安全的前提下，應該納入強制設置。民眾黨議員黃瀞瑩認為，緊急救援系統可直接連線警局、消防局或醫護單位，縮短黃金救援時間。

新北約有115名獨居長者居住在10處社會住宅，新北自建的社宅各房型內皆設有緊急求救按鈕，是否侵犯隱私權？社會局表示，緊急求救按鈕具備錄音、錄影或即時監控功能，住戶主動按下按鈕，才會啟動通報管理中心，提供必要的救援。

社會局說，緊急求救鈴通常設置在室內如床頭、廁所及公共區域，按下後會啟動24小時的應變機制，連動至管理中心；目前社宅內有13位獨居且需照護的長者，另備置有穿戴式按鈕的居家緊急救援系統服務，串接長照資源與中保科技24小時健康守護中心，若遭遇緊急狀況就能即時求助。