艋舺龍山寺打造健康寺廟關心保肝 下一步失智預防為家庭守護記憶

向來香客如織的台北市艋舺龍山寺，今與肝病防治學術基金會合作，逾百名民眾、志工前來接受肝炎篩檢及腹部超音波。這是龍山寺第二度舉辦大型肝炎健檢活動，龍山寺董事長黃書瑋表示，龍山寺以建立「健康寺廟」為願景，現在保肝，下一步就是倡議失智預防，樂見龍山寺成為家庭守護記憶的社交處方場域。

黃書瑋是前台北市長黃啟瑞之子，曾任國大代表、立委，也是虔誠佛教徒，長期關心文化保存、教育。他所經營的龍山寺至今超過286年歷史，擁有豐厚的文化歷史，他表示，龍山寺作為民眾信仰文化重心，希望引進各界專業力量，實現「維護古蹟」、「智慧寺廟」以及「健康寺廟」三項目標。

近年黃書瑋透過與龍山寺董事、瑞昱半導體榮譽董事長葉博任等人交流，導入智慧科技等新元素。例如每年有超過30萬名海內外民眾點燈，數量驚人，廟方人員常得爬到高處為信眾點燈，難免不便，因此未來將把燈具數位化，只要透過系統就能顯示信眾姓名。

此外，為維護寺內國寶原貌，龍山寺特別找來師大美術館副館長張元鳳教授引進「以舊修舊」技術，逐一修復寺內文物。黃書瑋與董監事們都認為，能夠讓下一代兒孫看到國寶原貌，極具傳承與記憶的價值。

龍山寺乘載許多家庭老小的回憶，伴隨信眾老去，深耕在地的龍山寺關注民眾的健康問題，除了與肝基會董事長許金川教授共同關心弱勢族群，提供免費篩檢肝炎，最近書寫照顧台大前院長林芳郁失智歷程的醫師林靜芸，也與龍山寺交流高齡失智經驗，指許多家庭面臨失智和「找麻煩」的老人家，年輕一代根本不知道如何與其相處。

林靜芸表示，自從公開夫婿林芳郁失智病情後，鼓舞了不少照顧者，讓他們有勇氣帶失智家人出門，還能對人說，失智家人是得了林院長的病。這代表社會大眾對失智症還是有許多需要理解之處，而龍山寺是許多家庭信仰、心靈的寄託，可以作為歡迎失智家庭多走動、社交的社會處方箋，促進世代溝通。

肝基會董事長許金川認同超高齡社會之下，保肝、失智預防都應該被視為全民教育，尤其是應該從學童教育，從教科書收錄肝炎、失智預防資訊做起，讓年輕人能關心、理解失智問題。