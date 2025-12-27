說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

有台北市民在故宮博物院的「故宮晶華」餐廳用餐，結帳時要打包吃剩的食物，被收取10元「包材費」，讓他很訝異「不是要惜食、鼓勵打包嗎？」但餐廳表示，這是依台北市環保局的規定辦理。

台北市環保局表示，確實有這條收費規定，但故宮屬於政府機關，針對服務遊客的餐飲業者並非北市公告的管制場所，如果業者自主對一次性包材收費，屬於業者的營運規畫及環保政策。事實上，也有愈來愈多非公告管制餐飲場所開始對一次性餐具、包材收費，環保局予以尊重。

為落實從源頭減少廢棄物，台北市環保局今年初宣示禁止298處政府機關、學校等場館免費提供一次性餐具，這298處地點的餐飲販售業者，須以每項不低於1元的價格，提供一次性餐具，今年12月31日前為緩衝期，並輔導業者落實計價標示。明年元月起會稽查開罰。

依環保局說法，故宮晶華並非這298家列管的營業場所。故宮晶華表示，此作法完全依照環保局規定，自今年環保局宣布此規定後，就向外帶及打包的顧客收取包材費，顧客也都能理解。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，業者提供內用、外帶餐飲時，不得免費提供一次性的碗、餐盒、筷子、湯匙；其中，依據中央環境部免洗餐具限制使用規定，政府機關及學校服務員工、師生的餐廳，內用不得提供各類材質的免洗餐具。

林鈺惠說，故宮雖屬於政府機關，但主要服務遊客的餐飲業者，並不在北市府公告的管制場所之列，如果業者自主向消費者收取一次性包材的費用，屬於業者本身的營運規畫及環保政策。事實上，從1999的電話投訴中也發現，有愈來愈多非此次公告的管制營業場所，已開始對一次性餐具、包材收費，環保局都予以尊重。

林鈺惠強調，公告此政策的目的是希望透過收費制度，由這298家營業場所帶頭示範，減少一次性免洗餐具的使用，進而鼓勵自備餐盒打包。民眾在列管場所用餐後打包剩餘食物，若需要業者提供一次性餐具，仍須付費取得；環保局鼓勵民眾養成自備餐具的習慣，兩者其實是可以相輔並行。

環境部長彭啓明日前才說，真正的惜福不應讓剩菜變成環境負擔。彭指出，聚餐時可以從源頭開始點得剛剛好，既是對廚師手藝的尊重，也是對環境的體貼；若真的吃不完，也鼓勵「大方打包」，讓美味延續到下一餐，「打包不僅是美德，更是一種綠色、時尚的生活態度。」

彭啓明對消費者被收包材費一事回應，台北這298家餐廳是政府可以影響的對象，但更多的十幾萬家餐廳想要推行收費政策，恐怕很有難度。不過，台北市是全台灣最有條件先行環保的城市，這項規定目的在培養市民養成自備餐具、源頭減廢的習慣，環境部樂觀其成，也會觀察這當中遇到的問題，如何再修正推廣到全台灣。