台北跨年迎韓團KARA 北捷市府站2天狂播3首招牌歌

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
12月27日起，捷運市政府站B1大廳電視牆、市府轉運站信義光牆、忠孝SOGO商圈LED、台北小巨蛋天幕將播放KARA台北跨年宣傳影片，北市府邀請民眾拍照打卡應援。圖／台北市觀傳局提供
「台北最High新年城-2026跨年晚會」下周三登場，北市觀傳局今日公開跨年晚會卡司順序，由美秀集團開場，跨年前壓軸是睽違12年重新回到台灣舞台的韓流傳奇女團KARA，今起在4大巨型電視牆播放她們的影片，30日、31日則在捷運市政府站限定輪播3首招牌歌。

⭐2025總回顧

觀傳局今公開跨年晚會卡司順序，由賽博台客樂團美秀集團、捷運盃街舞大賽青年組冠軍HRC BEAST ABYSS和主持群接續開場，接著依序為影視歌三棲全能歌后李千娜、人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、情歌王子Bii畢書盡、Dragon Beauties小龍女、金曲創作才子韋禮安、金曲創作天后蔡健雅。

之後是U:NUS及捷運盃街舞大賽成人組冠軍VHZ Dance Crew帶來精彩表演，還有新生代創作歌手高爾宣OSN、性感實力唱跳女神安心亞，2025年的最後將由跨年前壓軸卡司KARA帶來30分鐘精彩表演，並與民眾一起跨年倒數、迎接台北101新年大秀。2026年一開始則由潮流搖滾i人學長周湯豪、本土天團玖壹壹繼續熱力開唱。

觀傳局表示，此次卡司最大亮點是KARA，為了歡迎她們來台北開唱，12月30日至31日捷運市政府站將於全站播音，晚間6時至9時，每隔20分鐘、每次30秒會輪播KARA的「Step 스텝」、「Mister 미스터」、「Lupin루팡」共3首招牌曲目。

在此之前，12月27日起捷運市政府站B1大廳電視牆、市府轉運站信義光牆、忠孝SOGO商圈LED、台北小巨蛋天幕共四大巨型電視牆，將播放KARA台北跨年宣傳影片。

該影片由成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智以中文向大家問好，分享對粉絲的想念，以及傳達對台北表演的期待，更熱情邀請民眾到台北跨年晚會現場，近距離感受她們的精彩演出。

觀傳局提醒，跨年晚會當日19時開始，周邊將有3階段交通管制，部分周邊區域也將管制進出。管制範圍內的路邊汽、機停車格、YouBike 2.0站位於12月31日下午5時至1月1日凌晨3時禁止停車、暫停營運。北捷除小碧潭支線及新北投支線，連續營運42小時不收班。

「台北最High新年城-2026跨年晚會」下周三登場，北市觀傳局今日公開跨年晚會卡司順序。圖／台北市觀傳局提供
「台北最High新年城-2026跨年晚會」下周三登場，北市觀傳局今日公開跨年晚會卡司順序。圖／台北市觀傳局提供
跨年晚會 捷運 觀傳局 Kara

