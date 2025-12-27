新北1314跨河煙火維安升級 淡水警方陸空聯防立體守護

新北市淡水警分局因應31日在漁人碼頭舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」系列活動，將全面提升會場維安層級，特別強化機動處理及舞台安全維護能量，同時運用無人機高空巡查，形成立體化防護。

警方指出，活動期間人潮密集區域與重要節點，均將部署警犬隊、防爆小組及特殊任務警力，搭配無人機巡查，會場將增派70名機動處理編組，遇有緊急狀況即時介入處置。

周邊還將設置13套即時影像傳輸系統，整合警用無人機、P-CAM、M-Police行動載具及路口監視器畫面，即時回傳至前進指揮所與聯合指揮所，透過「3D科技維安網」掌握空中與地面第一線動態，即時研判狀況、迅速調度警力，有效應處各類突發事件及交通障礙。

交通方面，警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具，配合員警交通管制及現場人員引導。活動期間及散場時段，將加強周邊道路交通疏導與違規停車取締，以確保人車動線順暢及行人安全。