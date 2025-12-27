快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

新北1314跨河煙火維安升級 淡水警方陸空聯防立體守護

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市淡水警分局因應31日在漁人碼頭舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」系列活動，將全面提升會場維安層級，特別強化機動處理及舞台安全維護能量。圖／警方提供
新北市淡水警分局因應31日在漁人碼頭舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」系列活動，將全面提升會場維安層級，特別強化機動處理及舞台安全維護能量。圖／警方提供

新北市淡水警分局因應31日在漁人碼頭舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」系列活動，將全面提升會場維安層級，特別強化機動處理及舞台安全維護能量，同時運用無人機高空巡查，形成立體化防護。

⭐2025總回顧

警方指出，活動期間人潮密集區域與重要節點，均將部署警犬隊、防爆小組及特殊任務警力，搭配無人機巡查，會場將增派70名機動處理編組，遇有緊急狀況即時介入處置。

周邊還將設置13套即時影像傳輸系統，整合警用無人機、P-CAM、M-Police行動載具及路口監視器畫面，即時回傳至前進指揮所與聯合指揮所，透過「3D科技維安網」掌握空中與地面第一線動態，即時研判狀況、迅速調度警力，有效應處各類突發事件及交通障礙。

交通方面，警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具，配合員警交通管制及現場人員引導。活動期間及散場時段，將加強周邊道路交通疏導與違規停車取締，以確保人車動線順暢及行人安全。

新北市淡水警分局因應31日在漁人碼頭舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」系列活動，將全面提升會場維安層級，特別強化機動處理及舞台安全維護能量。圖／警方提供
新北市淡水警分局因應31日在漁人碼頭舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」系列活動，將全面提升會場維安層級，特別強化機動處理及舞台安全維護能量。圖／警方提供

漁人碼頭 淡水 維安

延伸閱讀

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

台南演唱會、跨年升級維安 禁帶大型行李、警力增1.5倍

新北跨年捷運公車搭乘攻略 31日淡水八里交管

雙城論壇直擊！上海地鐵高規格維安 乘客須通過「安檢門」

相關新聞

台北跨年迎韓團KARA 北捷市府站2天狂播3首招牌歌

「台北最High新年城-2026跨年晚會」下周三登場，北市觀傳局今日公開跨年晚會卡司順序，由美秀集團開場，跨年前壓軸是睽...

新北1314跨河煙火維安升級 淡水警方陸空聯防立體守護

新北市淡水警分局因應31日在漁人碼頭舉行的「閃耀新北1314跨河煙火」系列活動，將全面提升會場維安層級，特別強化機動處理...

1億大撒幣改造士林夜市無用？人潮依舊冷清 北市府1月前研商提振商機

夜市是台灣重要觀光文化，士林夜市過去也是外國遊客必訪夜市之一，去年更斥資1億改建美食街，今年4月啟用，但帶來經濟效益有限...

防孤獨死 緊急求救鈴在新北社宅是標配

北市社會局擬推社宅入住者應安裝緊急救援系統並納入契約，降低孤獨死，經研議恐涉及個人意願及隱私而不納入，但會提供宣傳單給新...

閒置校舍轉型 民代學者籲避免公共空間私有化

新北市石門區乾華國小草里分班校舍裁撤後，在地陶藝家標租後開咖啡館，位處東北角海景優勢，海景咖啡廳吸引大量人潮，一度遭居民...

防孤獨死...社宅獨老強制裝緊急救援系統？北市這原因喊卡

北市列冊獨居長者破萬人，居全國之冠，其中566人散住28處社宅，社會局為降低「孤獨死」發⽣，擬推動社宅入住者應安裝緊急救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。