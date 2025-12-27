快訊

1億大撒幣改造士林夜市無用？人潮依舊冷清 北市府1月前研商提振商機

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
士林夜市美食街開幕至今帶動周邊經濟效果有限，附近商圈店面空置率甚至比疫情期間還高，有些攤商平日收入不到1000元無奈選擇在假日營業。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
夜市是台灣重要觀光文化，士林夜市過去也是外國遊客必訪夜市之一，去年更斥資1億改建美食街，今年4月啟用，但帶來經濟效益有限周邊不少店家收攤或假日才營業，議員籲市府應結合相關資源振興商圈。市府承諾，將依商圈現況發展需求輔導，明年1月前邀相關局處開會討論提振商圈規畫。

⭐2025總回顧

便利交通又有文化古蹟及北藝中心等大型活動場域，早期成為觀光客必造訪夜市之一，然而重新裝潢地下美食街後在台北夜市的排行卻從年年居冠滑落至第二，附近商圈店面空置率也高得驚人，甚至平日業績不到1000元，議員呼籲北市應參考公館商圈等地，合作民間力量，拯救攤商業績。

士林市場地下美食街自2011年啟用，市場處與中央去年投入1億元經費重整修，並於今年4月25日開幕，然後開幕至今卻帶動周邊經濟效果卻有限，附近商圈店面空置率甚至比疫情期間還高，有些攤商平日收入不到1000元無奈選擇在假日營業。

議員林延鳳指出，依據交通部觀光署公布來台旅客消費及動向調查，2023年造訪夜市第一名是士林夜市仍是第1名，到了2024年卻遭到饒河夜市超車，變成第二名，商圈攤販數更從2023年842家，到如今僅剩下731家。

林延鳳說，士林夜市本身具交通便利優勢，加上附近又有文化古蹟及北藝中心等大型活動場域，她舉例，台南會在小巷內打造文藝風小店創造許多打卡拍照景點，而士林夜市歷史悠久擁有豐富故事，不同局處應協力每年舉辦大型活動、串連士林商圈，創造遊客可以拍照、打卡的景點，才能帶動人潮提振整體商圈。

產發局長陳俊安表示，士林夜市商圈消費人潮確實有減少，可能與不良攤商聚集有關，盼透過新的建設重做規畫，包括針對大士林商圈的TOD規畫以及重新行銷方案。市場處補充，明年1月前，將由北市府召集相關局處開會研商振興士林商圈規劃，盼可提振商圈商機。

市場處強調，已挹注補助經費約418萬元提升士林市場及士林夜市的軟硬體，將鼓勵商圈自理組織透過市集精進及行銷計畫進行宣傳及更新設備，盼刺激民眾及旅客消費，帶動在地經濟發展

斥資1億改建士林夜市美食街，今年4月啟用，但帶來經濟效益有限周邊不少店家收攤或假日才營業。本報資料照片
