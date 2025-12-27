快訊

防孤獨死 緊急求救鈴在新北社宅是標配

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市在社宅都裝設有緊急求救鈴，當住戶面臨緊急狀況有即時救援服務。圖／新北社會局提供
新北市在社宅都裝設有緊急求救鈴，當住戶面臨緊急狀況有即時救援服務。圖／新北社會局提供

北市社會局擬推社宅入住者應安裝緊急救援系統並納入契約，降低孤獨死，經研議恐涉及個人意願及隱私而不納入，但會提供宣傳單給新入住者、看屋期間展示相關設備。至於新北市社宅安裝緊急求救鈴原本就是標配，無論哪種對象入住，只要有緊急狀況都可通報管理中心，第一時間提供必要的救援。

⭐2025總回顧

新北市社會局表示，經統計，新北市獨居老人約22萬人，其中，列冊獨居長者約近萬人，約有115名獨居長者居住在10處社會住宅，至於新北自建的社宅各房型內皆設有緊急求救按鈕，原本就納入標準配備，適用於所有房型與住戶，並非針對特定族群設置，讓所有住戶一有緊急狀況就可獲得即時協助。

至於緊急求救鈴是否侵犯隱私權，社會局表示，緊急求救按鈕並非自動感測設備，不具備錄音、錄影或即時監控功能，只有在住戶主動在發生緊急狀況時按下按鈕，才會啟動通報管理中心，第一時間提供必要的救援。

社會局說，緊急求救鈴通常設置在室內如床頭、廁所及公共區域，按下後會啟動24小時的應變機制，連動至管理中心。除了緊急求救鈴外，目前社宅內有13位獨居且需照護的長者，另備置有穿戴式按鈕的居家緊急救援系統服務，串接長照資源與中保科技24小時健康守護中心，若遭遇緊急狀況就能即時求助。

新北市在社宅都裝設有緊急求救鈴(橘色按鈕)，當住戶面臨緊急狀況有即時救援服務。圖／新北社會局提供
新北市在社宅都裝設有緊急求救鈴(橘色按鈕)，當住戶面臨緊急狀況有即時救援服務。圖／新北社會局提供

