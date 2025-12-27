閒置校舍轉型 民代學者籲避免公共空間私有化

新北市石門區乾華國小草里分班校舍裁撤後，在地陶藝家標租後開咖啡館，位處東北角海景優勢，海景咖啡廳吸引大量人潮，一度遭居民質疑「公共空間被私有化」。民代要求招標過程需強化與地方對話，不違背教育及公共性。教育局表示，業者商業模式要結合教育功能。

新北市陳偉杰議員表示，乾華國小草里分班校舍在少子化衝擊下閒置，透過標租轉型為咖啡館，可說是一個結合地方創生與公共資源活化的成功案例，不僅保留原有校舍歷史記憶，也賦予未來發展的多元可能，帶動東北角觀光與在地藝文風氣。

陳偉杰說，社區居民的妥善溝通也很重要，教育局已要求業者結合教育推廣與社區共好，確保公共利益不被犧牲，類似模式能兼顧地方經濟與社會需求，在人口減少的時代，展現公共空間再利用的多元可能，讓有限資源發揮最大社會效益。

市議員白珮茹說，文教用地本不該成商業導向，閒置校舍轉型後若太過商業化，原本寧靜村落恐被觀光客打擾，也對當地村民生活產生衝擊，校舍轉型前應要與地方對話及多溝通，更要兼顧公平性。

國立台灣體育運動大學主秘陳添丁說，居民也不樂見廢校淪為閒置或蚊子館，正是因社區人數銳減，如何吸引外部資源願意進駐活化確實是重要議題，改造咖啡館確實成為閒置校園活化亮點，但為了與社區共存共榮，確實應多與社區互動，建立互助互惠模式。