防孤獨死...社宅獨老強制裝緊急救援系統？北市這原因喊卡

北市列冊獨居長者破萬人，居全國之冠，其中566人散住28處社宅，社會局為降低「孤獨死」發⽣，擬推動社宅入住者應安裝緊急救援系統並納入契約。市府說，涉及個人意願及隱私，經研議不納入契約，但會提供宣傳單給新入住者、看屋期間會展示相關設備。

社會局統計11月獨老人數1萬177人，安裝緊急救援系統4083人，安裝率為40.12％。該系統提供24小時的緊急救援通報支持網路，獨居老人面臨突發及緊急事件時，可按壓隨身按鈕，由24小時守護中心派員提供協助。

目前28處社宅有566名獨老承租⼾，雖能免費安裝緊急救援系統，但並非每個人都願意，甚至還有覺得被列冊是侵犯隱私的未列冊獨居老人。

社會局擬在推動獨老入住社宅應裝該系統，從中找出隱形獨老。北市住都中心說，緊急救援系統的運作需蒐集住戶活動偵測及外出狀態等個資，因涉及隱私及個人資料保護，依法應以住戶自願同意為前提；社宅租賃契約是規範不動產使用權利義務，較不適宜強制納入福利服務，且考量住戶屬性多元，並非所有住戶或獨居長者均有使用需求。

兩單位近期研商後，決定以宣導、鼓勵及個別評估方式推動。社會局會提供緊急救援宣傳單，住都中心於社宅招租期間，會邀請社會局及系統廠商到場說明及推廣，另社宅啟用後，符合條件者會協助轉介社會局協助。

曾揭露北市逾4成孤獨死是死亡3天後才被發現的民進黨議員洪健益認為，獨老愈來愈多，社宅安裝緊急救援系統的政策勢必要推，社會局有心要做，住都中心推個資考量，他不能接受，因此建議都發局興建社宅時就應設置，這是關懷長者，不希望他發生意外，使得其他人後續不敢住。

國民黨議員詹為元說，要獨居老人房內安裝緊急救援系統是要照顧個人安全，也是對他有利的設施。社宅本身具有一定的公益性質且非私人產權，加上轉手性，租約到期會有新住戶進來，基於公益性和保護獨居老人安全的前提下，他認為應該納入強制設置，畢竟大家都不希望社宅發生不幸事情。